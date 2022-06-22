Шадаев заявил, что тарифы на связь не будут расти выше инфляции
Стоимость услуг мобильной связи не вырастет выше уровня инфляции в этом году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, пишут «Известия».
«Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция. Это зафиксировано в нашем совместном решении с ФАС», — сказал он.
Шадаев назвал Россию страной с самыми низкими тарифами, однако заметил, что операторы сильно закредитованы. К тому же их издержки увеличиваются.
Операторы индексируют тарифы, чтобы вкладывать деньги в развитие сетей, указал Шадаев. Сейчас им важно закрыть вопрос с покрытием сети поколения LTE во всей России до 2024 года, а затем начать активную работу по внедрению 5G.
Накануне клиенты оператора Tele2 сообщили, что компания уведомила их о повышении безлимитных тарифов с 5 июля. Оператор предложил сохранить текущий тариф на полгода, заплатив абонентскую плату сразу за полгода, либо выбрать другой.
Представитель компании — владельца бренда Tele2 — «Т2 РТК Холдинга» — объяснил РБК, что оператор «предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов» и использовать пакетные тарифы. Федеральная антимонопольная служба обещала оценить повышение.
Пресс-служба «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщила РБК, что не комментирует «планы по изменениям в продукте и бизнесе компании». Представитель «МегаФона» отметил, что в ближайшее время оператор не планирует менять условия безлимитных тарифов.