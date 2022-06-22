Шадаев заявил, что тарифы на связь не будут расти выше инфляции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 57,46 (-1,34) Инвестиции, 21 июн, 16:10
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 54,71 (-1,46) Инвестиции, 21 июн, 16:10
Путин рассказал об идее открыть в России индийские сетевые магазины Политика, 14:52
Популярный американский брокер прекратит работать с российскими рублями Финансы, 14:51
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 14:50
АвтоВАЗ планирует запустить производство двух моделей Lada в июле Авто, 14:49
«Бавария» объявила о приобретении одного из лидеров «Ливерпуля» Спорт, 14:49
Племянник Назарбаева дал показания по делу о протестах в Казахстане Политика, 14:48
Путин на совещании с Совбезом призвал достойно провести выборы в сентябре Политика, 14:44
Индекс РТС поднялся выше 1400 пунктов впервые за четыре месяца Инвестиции, 14:41
ЕС указал на риск «катастрофического голода» и миграции из-за операции Политика, 14:37
Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Pro, 14:36
ИИ назвал районы Москвы с максимальным падением цен на жилье Недвижимость, 14:31
В Якутии нашли пропавший Ан-30 и выживший экипаж Общество, 14:28
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 14:27
Тренер заявил о невозможности участия Батыргазиева в бою с Загитовой Спорт, 14:26

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

Шадаев заявил, что тарифы на связь не будут расти выше инфляции

Глава Минцифры заявил, что рост тарифов на мобильную связь не превысит инфляцию
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стоимость услуг мобильной связи не вырастет выше уровня инфляции в этом году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, пишут «Известия».

«Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция. Это зафиксировано в нашем совместном решении с ФАС», — сказал он.

Шадаев назвал Россию страной с самыми низкими тарифами, однако заметил, что операторы сильно закредитованы. К тому же их издержки увеличиваются.

Операторы индексируют тарифы, чтобы вкладывать деньги в развитие сетей, указал Шадаев. Сейчас им важно закрыть вопрос с покрытием сети поколения LTE во всей России до 2024 года, а затем начать активную работу по внедрению 5G.

Tele2 почти в два раза поднял цены на безлимитные тарифы
Технологии и медиа
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Накануне клиенты оператора Tele2 сообщили, что компания уведомила их о повышении безлимитных тарифов с 5 июля. Оператор предложил сохранить текущий тариф на полгода, заплатив абонентскую плату сразу за полгода, либо выбрать другой.

Представитель компании — владельца бренда Tele2 — «Т2 РТК Холдинга» — объяснил РБК, что оператор «предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов» и использовать пакетные тарифы. Федеральная антимонопольная служба обещала оценить повышение.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Smart Reading От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона
Саммари
Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства
Статьи

Операторы объяснили введение платы за приобретение сим-карт
Бизнес
Фото:Francisco Seco / AP

Пресс-служба «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщила РБК, что не комментирует «планы по изменениям в продукте и бизнесе компании». Представитель «МегаФона» отметил, что в ближайшее время оператор не планирует менять условия безлимитных тарифов.

Теги
тарифы мобильная связь повышение цен Инфляция Максут Шадаев Минцифры

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Tele2 почти в два раза поднял цены на безлимитные тарифы
Технологии и медиа
Операторы объяснили введение платы за приобретение сим-карт
Бизнес
Российские операторы начали взимать плату за сим-карты
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter