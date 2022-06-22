Глава Минцифры заявил, что рост тарифов на мобильную связь не превысит инфляцию

Шадаев заявил, что тарифы на связь не будут расти выше инфляции

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стоимость услуг мобильной связи не вырастет выше уровня инфляции в этом году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, пишут «Известия».

«Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция. Это зафиксировано в нашем совместном решении с ФАС», — сказал он.

Шадаев назвал Россию страной с самыми низкими тарифами, однако заметил, что операторы сильно закредитованы. К тому же их издержки увеличиваются.

Операторы индексируют тарифы, чтобы вкладывать деньги в развитие сетей, указал Шадаев. Сейчас им важно закрыть вопрос с покрытием сети поколения LTE во всей России до 2024 года, а затем начать активную работу по внедрению 5G.

Накануне клиенты оператора Tele2 сообщили, что компания уведомила их о повышении безлимитных тарифов с 5 июля. Оператор предложил сохранить текущий тариф на полгода, заплатив абонентскую плату сразу за полгода, либо выбрать другой.

Представитель компании — владельца бренда Tele2 — «Т2 РТК Холдинга» — объяснил РБК, что оператор «предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов» и использовать пакетные тарифы. Федеральная антимонопольная служба обещала оценить повышение.

Читайте на РБК Pro Pro Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Статьи Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость Статьи Pro На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни Статьи Pro От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона Саммари Pro Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года Статьи Pro Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Исследования Pro И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства Статьи

Пресс-служба «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщила РБК, что не комментирует «планы по изменениям в продукте и бизнесе компании». Представитель «МегаФона» отметил, что в ближайшее время оператор не планирует менять условия безлимитных тарифов.