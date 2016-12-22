Блогеры оценили инициативу платной подписки на YouTube

Российские блогеры в беседе с РБК назвали «хорошей инициативой» введение платной подписки на YouTube.

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) считает, что от такого нововведения выиграют как блогеры, так и зрители. «Монетизация по этой технологии неплохая. Это развитие YouTube. Люди платят для того, чтобы в том числе смотреть материалы без рекламы, а мне как контентмейкеру падают деньги. Сам я не любитель просмотра рекламы, но и не хочу ставить приложение, которое ее блокирует, так как это нечестно по отношению к людям, которые делают контент», — пояснил он.

Баженов отметил, что он использовать платные функции не будет, так как ему важнее донести информацию до большего числа людей.

Блогер Руслан Усачев сказал РБК, что такая инициатива «приветствуется авторами каналов».

«Любой дополнительный способ монетизации — это удобно. Это выбор, который может делать автор на YouTube, как ему удобнее зарабатывать деньги, так он и будет это делать. Чем больше вариантов заработка, тем все это более гибко и удобно», — пояснил он.

О том, что YouTube вводит платную подписку стало известно 22 июня.

Теперь владельцы каналов, имеющих более 100 тыс. подписчиков, смогут предлагать доступ к своему эксклюзивному контенту, также доступные только купившим подписку наборы эмодзи и другие бонусы. Стоимость подписки — $4,99 в месяц.

При этом ранее видеосервис YouTube ужесточил правила монетизации контента. С 20 февраля владельцы каналов, у которых меньше 4 тыс. часов просмотров за последние 12 месяцев и 1 тыс. подписчиков, не смогут получать доход от демонстрации рекламы​ в своих видео.