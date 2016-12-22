Google ужесточил правила монетизации каналов на YouTube

Корпорация Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, ужесточила правила монетизации контента. В компании рассчитывают, что новые правила затруднят работу спамеров и подражателей

Фото: Umit Bektas / Reuters

Компания Google изменила требования к пользователям YouTube, претендующим на участие в партнерской программе сервиса, которая позволяет видеоблогерам получать доход от демонстрации рекламы. Сообщение размещено в блоге компании.

«С сегодняшнего дня мы вводим новые правила монетизации контента. Теперь для участия в программе у канала должны быть 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев и 1000 подписчиков», — говорится в сообщении.

Новые требования вступят в силу 20 февраля. С этого момента владельцы каналов, у которых меньше подписчиков и меньше часов просмотра, не смогут получать доход от демонстрации рекламы в своих видео.

Google считает, что новые пороговые значения позволят лучше определять, какие пользователи «вносят положительный вклад в развитие нашего сообщества», и не допускать, чтобы на рекламе зарабатывали недобросовестные пользователи — спамеры, подражатели и так далее. Владельцы «добросовестных» каналов смогут зарабатывать больше, надеются в компании.

«Эти изменения затронут значительное количество каналов. Однако 99% из них — это каналы, доход которых за прошлый год составил менее $100. При этом 90% из них за последний месяц заработали менее $2,5», — подсчитали в YouTube.

Предыдущие изменения в партнерской программе YouTube для авторов произошли в апреле 2017 года. Тогда для того, чтобы начать получать доход от рекламы, новые каналы должны были набрать не менее 10 тыс. просмотров. «Хотя поначалу это позволило лучше понять, какие каналы соответствуют стандартам и правилам нашего сообщества, а какие нет, в последние месяцы стало ясно, что этого недостаточно», — отметили в Google.

В декабре 2017 года гендиректор YouTube Сьюзен Войжитски обещала, что подход сервиса к размещению рекламы на каналах пользователей и способам монетизации изменится. По ее словам, ряд пользователей работает на открытой платформе, для того чтобы вводить других пользователей в заблуждение, манипулировать ими и причинять им вред.

Для борьбы с жестоким и экстремистским контентом на YouTube ввели технологии машинного обучения, наняли больше людей и запустили инструменты для модерации комментариев.