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Mail.Ru Group получит право на долю в капитале сервиса такси «Везёт»
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Mail.Ru Group получит право на долю в капитале сервиса такси «Везёт»
Технологии и медиа, 11:47
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Mail.Ru Group получит право на долю в капитале сервиса такси «Везёт»
Стороны договорились о том, что Mail.Ru предоставит партнеру заём, который в дальнейшем сможет конвертировать в акции «Везёт»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Группа Mail.Ru объявила о заключении соглашения о предоставлении займа группе компаний «Везёт». Средства будут выделены в рамках подготовки группы к новому раунду инвестиций, и по условиям соглашения Mail.Ru получит право конвертировать заём в обыкновенные акции ГК «Везёт».

Группа «Везёт» создана в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами «Сатурн» и RedTaxi) и «Везёт» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везёт»).

Размер займа не разглашается. Таким образом, неизвестно и то, какую долю в капитале «Везёт» сможет получить Mail.Ru. В ноябре 2017 года источники РБК сообщали, что Mail.Ru стал основным претендентом на покупку неконтролирующей доли в капитале «Везёт». При этом сумма возможной сделки оценивалась в «несколько десятков миллионов долларов». Знакомый с ходом переговоров источник РБК утверждал, что в дальнейшем Mail.Ru может быть заинтересована в доведении своей доли до контрольной.

Комментируя соглашение с ГК «Везёт», гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев пояснил, что участие в раунде инвестиций полностью соответствует стратегии его компании в отношении рынка такси, на который Mail.Ru вышла весной 2018 года, выкупив в партнерстве с «МегаФоном» контрольную долю в агрегаторе CityMobil.

«Мы не будем консолидировать свою инвестицию, во-вторых, это сотрудничество дает нам возможность продолжить интегрировать такси в наши сервисы, и прежде всего — в социальные сети», — сказал Добродеев.

Основным конкурентом «Везёт» являются компании «Яндекс.Такси» и Uber, которые в июле 2017 года заявили о слиянии своих бизнесов в России и СНГ. Cделку по объединению бизнесов в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане закрыли в феврале 2018 года. В объединенной компании «Яндекс» получил 59,3% акций, Uber — 36,9%, сотрудники новой структуры — 3,8%. Объединенные «Яндекс.Такси» и Uber, по прогнозу Credit Suisse, займут 9% всего рынка такси, однако будут лидером в сегменте онлайн-заказа с долей рынка 69%.

Ранее аналитики UBS оценивали общий объем российского рынка такси в 2017 году в 731 млрд руб., из которых 65% приходится на традиционные формы офлайн-заказа, 20% — на онлайн-заказы, а еще 15% — на серый рынок. К 2022 году, по прогнозу UBS, объем рынка такси в России вырастет до 1,231 трлн руб., а доля онлайн-заказов — до 85%.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Mail.Ru Group , Такси
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