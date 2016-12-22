«Коммерсантъ» узнал о покупке Mail.Ru и «МегаФоном» онлайн-сервиса такси

Mail.ru Group и «МегаФон» договорились о покупке более 50% акций в онлайн-агрегаторе такси CityMobil, сделка оценивается в $35 млн. По данным источников издания, эта сделка станет экспериментом-тестом рынка агрегаторов такси

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Компании Mail.Ru Group и «Мегафон» решили одновременно инвестировать в онлайн-агрегатор такси CityMobil и договорились о приобретении долей в нем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к сделке.

По информации издания, «МегаФон» получит около 30% акций в сервисе такси, Mail.Ru достанется порядка 25%. Сделка обойдется компаниям в $35 млн. Представители всех трех компаний отказались от комментариев газете.

Собеседник пояснил, что для «МегаФона» и Mail.Ru Group эта сделка станет «экспериментом, в котором компании могли бы протестировать рынок агрегаторов такси». Он отметил, что пока остается неясным, будет ли сервис такси взаимодействовать с ресурсами обеих компаний или же сделка подразумевает раздельные инвестиционные планы. При этом источник подчеркнул, что «МегаФон» и Mail.ru не планируют консолидировать CityMobil.

Возможность инвестирования в сервис такси рассматривают также несколько инвестфондов и глобальных компаний, добавил источник. Менеджер фонда, которому предлагали вложиться в CityMobil, рассказал изданию, что агрегатор такси находится в поиске инвесторов как минимум с 2017 года.

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