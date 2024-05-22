Власти анонсировали повсеместное внедрение Wi-Fi на самолетах в 2028 году

«Аэрофлот» и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве с «Бюро 1440», которое создает группировку низкоорбитальных спутников. Последняя должна запуститься в 2027 году, она позволит организовать связь в самолетах и поездах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), передает ТАСС. Как пояснил представитель Минцифры, речь идет о проекте «Бюро 1440».

Эта компания входит в «ИКС Холдинг» и занимается созданием низкоорбитальной спутниковой группировки, чтобы оказывать услуги широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием с 2027 года. Предполагается, что группировка будет состоять из более чем 900 спутников. Несколько тестовых космических аппаратов связи «Рассвет-1» уже выведены на орбиту. Помимо России компания планирует оказывать услуги более чем в 70 странах. Общий размер необходимых инвестиций, как и источники финансирования, не назывались.

В среду, 22 мая, на ЦИПР в присутствии Шадаева и замминистра транспорта Дмитрия Баканова «Бюро 1440» подписало соглашение о сотрудничестве с «Российскими железными дорогами» (РЖД) и «Аэрофлотом». Как отмечается в сообщении компании, сервис позволит до десять раз увеличить скорость передачи данных (с 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал) и существенно снизить задержку передачи данных (с 700 до 70 мс). «Компании транспортной отрасли смогут внедрять сервисы удаленного управления, сценарии резервирования, видеосвязи на всей территории страны и за ее пределами», — говорится в нем.

Как пояснил РБК представитель «Бюро 1440», они намерены предоставить широкополосный канал передачи данных до транспортного средства (вагона, самолета), а перевозчик или специальный оператор, в свою очередь, будут организовывать цифровой развлекательный и информационный сервис пассажирам. При этом в самолете или поезде установят абонентский терминал «Бюро 1440», через который будет организован канал связи со спутником, пассажиры смогут подключаться к нему со своих устройств, например через Wi-Fi.

Из сообщения «Бюро 1440» следует, что помимо связи для пассажиров подключение к спутниковой группировке позволит внедрять интеллектуальные транспортные системы для автоматизации процессов управления, мониторинга и передачи информации на транспортной инфраструктуре в режиме реального времени, а также создать каналы связи для беспилотной техники, аварийного восстановления ресурсов и поддержания управления критически важной инфраструктурой.

В нем компаний приводятся слова замглавы РЖД Евгения Чаркина, что сервисы на базе спутниковой связи низкоорбитальной группировки востребованы в том числе грузоперевозчиками. По его словам, тестирование системы планируется начать в 2025 году.

На вопрос, кто именно будет заниматься установкой оборудования, представитель «Бюро 1440» ответил, что это «совместная работа по интеграции», не уточнив деталей. Сколько будет стоить один терминал, кто его оплатит и другие коммерческие детали проекта не раскрываются.

РБК направил запрос в «Аэрофлот» и РЖД.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что на российских самолетах связь пропала после ухода иностранных игроков в 2022 году. «Что касается железных дорог, то вдоль трасс стоят базовые станции сотовой связи, которые обеспечивают связь в поездах, но не везде качественную. В самих поездах, например в «Сапсанах», стоят роутеры, которые усиливают сигнал связи в вагонах, — рассказал он. — Соглашение с «Бюро 1440» важно в данном случае, потому что есть много мест, где связи нет, то есть нечего усиливать».