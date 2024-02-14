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Технологии и медиа ,  
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Борисов заявил, что для российского SpaceX не нужен «пендель»

Борисов: для создания российского SpaceX нужен рынок, а не «пендель»
Юрий Борисов заявил, что без реальных рыночных ситуаций и прямой выгоды частные инвесторы не пойдут в космическую сферу. Ранее глава «Роскосмоса» предупреждал, что Россия может откатиться на седьмое место в мире по доле спутников
Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Для появления российского аналога американской компании SpaceX (частной компании, которая работает на рынке космических услуг) Илона Маска нужен рынок, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 14 февраля на международной выставке «Россия» на ВДНХ.

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда не пойдет — это реалии жизни», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Он указал, что ситуацию может изменить «плотная работа с частными компаниями» к 2030 году. «По прогнозам, мировая группировка к этому времени будет состоять из 100 тысяч спутников. Это для нас вызов», — заявил Борисов. Пока в России, по его словам, есть восемь частных компаний (включая «Ситроникс», «Барл», «Бюро 1440»), которые готовы в рамках нового федерального проекта создавать свои спутники при гарантии выкупа их услуг.

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В ноябре 2023 года замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли) «Роскосмоса» Валерий Заичко говорил, что готовится федеральный проект для сотрудничества государства с шестью частными космическими компаниями.

В 2023 году Борисов предупреждал, что Россия к 2030 году может откатиться на мировом рынке космических услуг, если не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок. «К 2030 году, если мы реализуем этот проект («Сфера»), мы откатимся где-то на седьмое место в мире. Если сегодня мы где-то четвертые после США, Китая, Великобритании со своей группировкой в 192 спутника, а всего в мире летает уже более 7 тысяч, к 30-му году это количество кратно вырастет», — говорил глава «Роскосмоса».

В декабре 2023 года Борисов говорил, что к 2030 году российская орбитальная группировка будет состоять из примерно 1700 спутников, из них 40% будут приходиться на частные компании. На 1 декабря, по данным «Роскосмоса», на орбите было 229 российских космических аппаратов (из них 163 социально-экономического значения), а их доля от всего числа составляла около 2,5%. В корпорации тогда подчеркнули, что доля России постоянно уменьшается.

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Георгий Смирнов
Юрий Борисов Роскосмос космос
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