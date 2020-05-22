Чубайс предрек революцию в транспортной отрасли

По его словам, может быть изобретен новый вид транспорта, который будет перемещаться как по земле, так и по воздуху с помощью дронов

Анатолий Чубайс (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Через три-пять лет в транспортной отрасли может произойти революция за счет изобретения нового вида транспорта — капсулы, которая будет перемещаться по земле и по воздуху, считает председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом он заявил во время выступления на форуме Startup Village.

«Что такое автомобиль? Это такая капсула, в которую мы сели и нас куда-то переместили <...> А потом мы оказались в аэропорту или на вокзале и нам нужно пересесть в другую капсулу, которая нас повезет дальше. А что, если нам эту капсулу отделить от способа перемещения?» — задался вопросом Чубайс. Он предположил, что сначала капсулу может везти «самоуправляемая тележка», после которой эту же капсулу «можно подцепить дроном».

«Тогда у нас исчезает задача пересадки», — пояснил председатель правления «Роснано». По его словам, новому виду транспорта можно будет задавать маршрут, а принцип его работы с клиентами будет схож с работой «Яндекс.Такси».

Чубайс отметил, что еще три-четыре года назад подобные планы развития транспорта казались ему нереализуемыми. «А вот сейчас я вижу серьезных людей, которые вкладывают серьезные деньги в подобного рода вещи. Если они не ошибаются, означает, что <...> через три-пять лет мы увидим здесь что-то работающее», — отметил он.