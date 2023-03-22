«Билайн» зарегистрировал сокращенную версию логотипа
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») зарегистрировал сокращенную версию торгового знака — строчная буква «б» с точкой, следует из данных Роспатента. «Билайн» подал заявку на регистрацию логотипа 20 июля 2022 года, регистрация завершилась 13 марта 2023 года.
«Это альтернативный логотип компании — строчная буква «б» с точкой, используем его с прошлого года. Впервые «б.» появилась в качестве иконки тестовой сборки нашего мобильного приложения, а наши клиенты могли увидеть ее на мерче», — рассказал РБК представитель «ВымпелКома».
Дизайн-директор B2C-продуктов в «Билайне» Евгений Филатов ранее рассказал, что идея сокращенного логотипа появилась в сентябре 2021 года.
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