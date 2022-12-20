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Владелец «Билайна» вложится в образовательный стартап для бизнеса

Владелец «Билайна» вложится в белорусский аналог SAP
VEON (СПБ Биржа) VEON $0,43 0% Купить
Фото: Максим Стулов / ТАСС
Фото: Максим Стулов / ТАСС

«ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») приобрел миноритарную долю в белорусском стартапе Knomary, который разрабатывает продукты для дистанционного образования в корпоративном сегменте. Об этом РБК рассказал представитель компании. Точная сумма сделки и размер приобретенной доли участники сделки не раскрывают.

Как пояснил представитель «ВымпелКома», компания приобрела долю в активе в том числе для замены некоторых функций ушедшей из России немецкой SAP (крупнейший производитель программного обеспечения и мировой поставщик ИТ-решений для бизнеса, который также предлагает корпоративное дистанционное обучение для сотрудников). По его словам, у них уже есть корпоративный университет на 26 тыс. сотрудников с библиотекой готовых образовательных программ. Knomary получит доступ к библиотеке курсов, а также возможность разворачивать решения в облаке beeline cloud. Планируется, что компании выпустят совместную библиотеку образовательных продуктов.

Knomary — белорусский стартап, основанный в 2016 году. Представительства находятся в Москве и Минске. Компания разрабатывает продукты для автоматизации L&D-процессов (Learning and development — форма обучения и развития в компаниях): дистанционной адаптации, обучения и развития сотрудников, создания образовательного контента и т.д. У компании есть одноименная платформа LMS — облачная система дистанционного обучения для малого и среднего бизнеса. Пользователями продуктов Knomary являются более 50 российских компаний, например РЖД, «Ростелеком», «Норникель», «Авито», «Вкусно — и точка» (бывший McDonalds в России), «Технологии доверия» (бывший PricewaterhouseCoopers в России), Газпромбанк и др.

По словам вице-президента «ВымпелКома» по корпоративному развитию, слиянию и поглощениям Рената Насретдинова, сделка вписывается в стратегию компании по созданию «ценности для клиентов за пределами классического телекома с помощью инвестиций в молодые быстрорастущие бизнесы». «В последние годы мы смогли дополнить свой портфель продуктов предложениями от ведущих на российском рынке игроков в сфере AdTech (компания ОТМ) и облачного бизнеса (DataFort). Теперь к ним добавятся еще и высококлассные образовательные решения. Мы планируем и далее продолжить инвестировать в перспективные проекты и команды», — добавил он.

Со-основатель Knomary Евгений Селевич отметил, что инвестиции со стороны «ВымпелКома» позволят ускорить выпуск новых модулей и процесс импортозамещения для клиентов, а также повысить уровень безопасности продуктов. «Это серьезный опыт, который мы сможем использовать для разработки и улучшения наших будущих продуктов. Мы убеждены, что синергия между нашими компаниями приведет к появлению лидера L&D-сегмента в России», — рассказал он.

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Кроме того, стартапу нужны ресурсы — финансы, и доступ к крупному и среднему бизнесу, и сопутствующие услуги, — «чтобы иметь возможность занять лидирующее положение на рынке».

Сейчас сам «ВымпелКом» находится в процессе продажи. В конце ноября его владелец нидерландский холдинг VEON сообщил о продаже этого бизнеса российскому менеджменту компании. Весь «ВымпелКом» был оценен в 370 млрд руб., исходя из мультипликатора 3,2 EBITDA, прогнозируемого по итогам 2022 года, но нидерландский холдинг получит 130 млрд руб. — оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга. Сделка должна быть закрыта не позднее 1 июня 2023 года. При этом представитель «ВымпелКома» заявлял, что стратегия компания после продажи не поменяется.

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ВымпелКом Билайн стартап сделка
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