Правкомиссия назвала условие согласования сделки по продаже «ВымпелКома»

Нидерландский холдинг Veon объявил о продаже «ВымпелКома» в ноябре. Стоимость компании оценили в 370 млрд руб. Закрытие сделки ожидается не позднее 1 июня 2023 года

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала сделку по продаже «ВымпелКома» (бренд «Билайн») российскому топ-менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

«Если менеджмент «ВымпелКома» договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит сделка состоится. Комиссия ее одобрила на этих условиях», — цитирует министра ТАСС.

Такой выкуп может произойти в течение одного-двух месяцев, добавил Шадаев. «Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет», — указал он.

О согласовании сделки ранее рассказывали источники РБК. Это подтвердил чиновник, знакомый с обсуждениями. Он указал, что в ходе согласования были учтены замечания, что «все держатели бондов [VEON] должны получить равные условия». Из-за вопросов о выплатах по бондам российским держателям правительственная комиссия ранее переносила рассмотрение сделки по продаже «ВымпелКома».

В прошлом году Veon объявил о продаже «ВымпелКома» российскому менеджменту компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Нидерландский холдинг оценил стоимость актива в 370 млрд руб. Предполагалось, что Veon должен получить только 130 млрд руб., а оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга.

Закрытие сделки ожидалось не позднее 1 июня 2023 года, либо позже, в случае если не будут получены «необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», в числе правкомиссии. В случае решения покупателей перепродать «Вымпелком» в течение 30 месяцев Veon сможет расторгнуть такую сделку.