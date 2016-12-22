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ФАС заподозрила администратора доменов в повышении цен «почти в два раза»
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ФАС заподозрила администратора доменов в повышении цен «почти в два раза»
Технологии и медиа, 22 мар, 20:48
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ФАС заподозрила администратора доменов в повышении цен «почти в два раза»
Федеральная антимонопольная служба выяснила, что администратор доменных имен в зоне .РФ и .RU необоснованно поднял цены «почти в два раза». Это нарушает закон о конкуренции и вредит потребителям, считает ведомство
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против администратора национальных доменов верхнего уровня в .RU и. РФ — АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» — из-за увеличения платы по обеспечению доступа к реестру доменных имен верхнего уровня. Сообщение размещено на сайте ФАС.

Эта организация, которую сокращенно также называют Координационный центр (КЦ) доменов .RU/.РФ, выполняла функции национальной регистратуры в указанных доменных зонах, разрабатывала правила регистрации доменных имен в российском сегменте сети интернет, занималась аккредитацией регистраторов и так далее. Работу с регистраторами доменных имен Координационный центр вел через технологическую платформу АО «Технический центр Интернет», в котором 74,98% принадлежало КЦ, а еще 25,02% — Фонду развития интернет.

ФАС указывает, что в 2017 году Координационный центр поднял цену по обеспечению доступа к реестру доменных имен верхнего уровня «почти в два раза».

Повышение цен негативно отражается на конкуренции среди самих регистраторов и может привести к росту цен для конечных потребителей, отмечается в сообщении ФАС. ​Ведомство возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» (п. 1 ч. 1 ст. 10).

В разговоре с РБК представитель пресс-службы ФАС рассказала, что если Координационный центр признают виновным, то им грозит штраф в размере от 1 до 15% от оборота за предыдущий год.

В самом Координационном центре РБК сообщили, что организация пока не получила «никаких запросов» от ФАС. «До получения официального запроса мы, не понимая до конца оснований, не можем прокомментировать эту ситуацию», — отметил представитель организации. По его словам, Координационный центр готов предоставить все необходимые документы и пояснения, которые запросит антимонопольное ведомство.

В январе РБК писал, что Координационный центр передал функцию оператора реестра доменов структуре «Ростелекома».

Авторы: Александра Посыпкина, Наталья Демченко.
Теги: ФАС России , регистрация
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