«Ростелеком» стал оператором реестра доменов .ru и.рф

Координационный центр национального домена сети интернет передал функцию оператора реестра доменов структуре «Ростелекома». Компания будет обеспечивать техническую поддержку реестра доменов и сети DNS-серверов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Координационный центр (КЦ) национального домена сети интернет передал функцию оператора реестра доменов структуре «Ростелекома», рассказал РБК источник, близкий к центру, и подтвердил глава КЦ Андрей Воробьев.

«В конце прошлого года общее собрание учредителей Координационного центра доменов .ru и .рф приняло решение о передаче функции оператора реестров национальных доменов в структуру «Ростелекома», — сказал глава КЦ, уточнив, что протокол общего собрания был подписан уже в начале января.

Ранее эту функцию выполняло АО «Технический центр интернет» (ТЦИ), в котором 74,98% принадлежало КЦ, а еще 25,02% — Фонду развития интернет (ФРИ, управляет доменом .su). ТЦИ занимался технической поддержкой реестра доменов .ru/.рф, сети DNS-серверов, обслуживающих запросы, а также взаимодействовал с регистраторами доменов.

Компания получала плату за регистрацию и продление регистрации доменного имени (70 руб. без НДС за один домен до июля 2017 года и 120 руб. — после). Всего в зоне .ru на данный момент зарегистрировано около 5,4 млн доменов, в зоне .рф — 0,9 млн. По данным Kartoteka.ru, в 2016 году (последние данные) выручка ТЦИ составила 479 млн руб., а чистая прибыль — 41,3 млн руб.

Новой структурой, к которой перешли функции ТЦИ, стало ООО «Технический центр интернет». По данным Kartoteka.ru, эта компания была учреждена в октябре 2017 года, ее бенефициаром является «Ростелеком».

По словам директора КЦ Андрея Воробьева, решение принято по предложению Минкомсвязи и должно «дополнительно повысить надежность, стабильность и устойчивость работы реестров». Он отметил, что КЦ продолжит выполнять функции администратора национальных доменов верхнего уровня: аккредитовывать регистраторов для работы с конечными пользователями, разрабатывать правила регистрации доменных имен. Кроме того, КЦ ведет международную деятельность, занимается различными проектами в области информационной безопасности и социальными проектами, сказал Воробьев.

Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев. У компании есть опыт эксплуатации инфраструктуры интернета — «дочка» «Ростелекома» Центр взаимодействия компьютерных сетей МСК-IX обслуживает DNS-сеть доменов верхнего уровня .ru, .рф и .su.

Впервые о том, что власти хотят лишить КЦ части функций, сообщал «Коммерсантъ» в 2016 году. Минкомсвязь ранее пыталась взять под контроль функцию регистрации доменов. В конце прошлого года министерство опубликовало законопроект, касающийся критической инфраструктуры национального сегмента интернета. Среди прочего в нем предлагалось сделать Минкомсвязь единственным учредителем КЦ. Изначально учредителями центра были отраслевые объединения и ассоциации, но в 2015 году к ним добавились Минкомсвязь и Институт развития интернета. Редакция поправок Минкомсвязи впоследствии несколько раз менялась, они до сих пор не приняты.