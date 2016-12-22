«Ростех» отказался от покупки 100% разработчика программ из Казани

Структура «Ростеха» отказалась от планов выкупить 100% «БАРС Груп» — разработчика программного обеспечения из Татарстана, ограничившись блок-пакетом. На покупку всей компании могло не хватить денег, допускают источники РБК

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Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») отказался от приобретения 100% одной из крупнейших региональных ИТ-компаний «БАРС Груп», о котором было объявлено в 2016 году. Гендиректор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров сообщил РБК, что НЦИ выкупил 25% плюс одну акцию компании исходя из ее общей оценки примерно в 1,8 млрд руб. По его словам, сделка уже закрыта, средства выплачены. Оставшейся долей в размере 75% минус одна акция владеет сам Ахмеров.

Информацию об изменении параметров сделки Ахмеров также обнародовал на брифинге 22 марта.

Изменение параметров сделки произошло потому, что стороны пришли к мнению — «государственно-частное партнерство в условиях цифровой экономики будет способствовать более эффективной реализации проектов», сообщил РБК Тимур Ахмеров. «Тренды, которые сейчас заложены, например, в цифровой экономике, заключаются в том, что государство не в одиночку развивает какие-либо сервисы, которые приносят пользу гражданам и повышают качество жизни, а привлекают к этому процессу частный бизнес, чтобы сделать их более гибкими, рыночными и клиентоориентированными», — говорит он.

Представитель «Ростеха» заявил РБК, что имеющаяся у НЦИ доля является «оптимальной», соответствующей «текущим интересам обеих сторон». «В соответствии с корпоративным договором «Ростех» сохраняет финансовый и операционный контроль, принимает непосредственное участие в решениях по стратегически важным и ключевым вопросам развития компании. В совете директоров компании два из пяти членов — представители «Ростеха». При этом нынешняя структура владения позволяет нам не погружаться в текущее управление компанией и минимизирует наши риски», — отметил он. Кроме того, сообщил представитель госкорпорации, с момента принятия решения о покупке «БАРС Груп» изменилась бизнес-стратегия НЦИ, более не предполагается увеличивать долю в партнерских компаниях до 100%.

«БАРС Груп» — российский разработчик программного обеспечения. Головной офис компании расположен в Казани. Выручка в 2016 году (последние данные), исходя из данных СПАРК, — 1,899 млрд руб., чистая прибыль — 218,9 млн руб. По словам Ахмерова, в 2017 году выручка «БАРС Груп» составила порядка 2,5 млрд руб.

Обратный маневр​

В апреле 2016 года, когда было объявлено о приобретении 100% «БАРС Груп» структурой «Ростеха», сумма сделки не называлась. По данным «Ведомостей», она должна была составить от 1,6 млрд до 1,8 млрд руб. — точная сумма зависела от ключевых показателей эффективности и будущей выручки «БАРС Груп». Как прогнозировали тогда топ-менеджеры НЦИ и «БАРС Груп», в течение трех лет годовой оборот компании должен был превысить 10 млрд руб. Согласно планам НЦИ, на базе «БАРС Груп» должны были создать Экспертный центр по работе с госорганами и госкорпорациями, в котором бы разрабатывали национальные программные продукты, такие как системы управления предприятиями, облачные платформы и мобильные приложения, для критически важных отраслей.​ Однако компания о реализации этих планов с тех пор не сообщала.

Топ-менеджер одной из российских ИТ-компаний рассказал РБК, что условия сделки могли быть изменены из-за сложностей с ее финансированием со стороны НЦИ. По итогам 2016 года выручка НЦИ была значительно ниже, чем у «БАРС Груп», которую он намеревался поглотить — за год она увеличилась на 92% и составила 781 млн руб. Чистая прибыль компании составила 36,4 млн руб., следует из данных СПАРК. Данные за 2017 год в системе пока не раскрывались.

В 2016 году генеральный директор НЦИ Константин Солодухин рассказывал изданию TAdviser, что в нем выручка компании должна была увеличиться в шесть раз, то есть до примерно 3 млрд руб., а в 2017 году — до 7,5 млрд руб.

В прошлом году выручка НЦИ составила 3,2 млрд руб., уточнил представитель «Ростеха».

Версию о том, что у НЦИ не хватило денег на приобретение «БАРС Груп», РБК подтвердил гендиректор другой российской ИТ-компании. «Насколько мне известно, НЦИ оплатил только 25% «БАРС Груп», а на оставшуюся часть компании средств им уже не хватило. Изначально НЦИ планировался как совместный проект «Ростелекома» и «Ростеха». Однако «Ростелеком» так и не вошел в капитал компании, поэтому планы по развитию НЦИ не до конца реализовались и финансовые результаты оказались совсем не теми, на которые рассчитывали учредители», — рассказал собеседник РБК.

«Ростелеком» рассматривал возможность приобретения доли в НЦИ, в августе 2015 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о покупке 50% НЦИ, однако сделка так и не состоялась.

Представитель «Ростеха» заявил, что отказ от сделки в первоначальном формате не связан с текущим экономическим положением НЦИ. По его словам, оно устойчиво.

«У «БАРС Груп» есть своя ниша, в которой они довольно сильны, — это проекты в сфере государственного ИТ, разработка различных государственных приложений. Они точно лидер в области информатизации в регионах, а в последнее время и достаточно заметный игрок на федеральном уровне. Возможно, отчасти из-за покупки доли в компании структурой «Ростеха», — отмечает гендиректор системного интегратора «Ай-Теко» Шамиль Шакиров. По его мнению, покупка блок-пакета — «значительно более разумная сделка», чем полное поглощение компании. «Главная ценность этого актива — это команда, разработчики. Когда у менеджмента остается значительная доля в капитале компании, он больше замотивирован на успех», — отметил он.