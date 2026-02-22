 Перейти к основному контенту
Продажи виниловых пластинок выросли на 15% из-за «моды на ретро»

Аналитики объяснили растущий спрос на виниловые пластинки в России
Спрос на виниловые пластинки продолжает расти, но аудитория за последние пять лет значительно помолодела. Востребованность такого формата музыкальных носителей связывают как с модой на ретро, так и с трендом на «замедление»
Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС
Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

Количество покупок виниловых пластинок в России в 2025 году выросло на 15% по сравнению с 2024-м и на 32% по сравнению с 2023-м. Об этом РБК сообщили в компании «Платформа ОФД», крупнейшем операторе фискальных данных в стране. Сопоставимую динамику показала за год и медианная цена виниловых пластинок. В 2025 году она выросла на 13% по сравнению с 2024-м и достигла 1978 руб. за штуку.

Число покупок виниловых проигрывателей в 2025 году также увеличилось, следует из данных «Платформы ОФД»: на 7% по сравнению с 2024-м и на 17% по сравнению с 2023 годом. При этом медианная цена на виниловые проигрыватели лишь на 3% превысила показатели прошлого года и составила 26,7 тыс. руб. Более 70% продаж виниловой атрибутики происходит в онлайн-каналах, акцентируют внимание в компании «Платформа ОФД».

Как изменилась аудитория «винила»

Аудитория виниловых пластинок в России за пять лет существенно помолодела. К такому выводу пришли эксперты компании Pult.ru, которые провели анализ продаж в своем интернет-магазине за период с августа 2025 по февраль 2026 года (результаты этого исследования, а также сопоставимого за первое полугодие 2020-го есть в распоряжении РБК).

Sony Group научилась распознавать музыку, созданную ИИ
Технологии и медиа
Фото:tetxu / Shutterstock

Эксперты обнаружили, что в 2020 году покупателями «винила» становились преимущественно лица старше 40–45 лет, а теперь средний возраст опустился до 30–33 лет. «Это поколение, которое выросло уже в цифровую эпоху и не застало золотой век пластинок, — отмечают авторы исследования. — Примерно такие же цифры мы можем видеть и в статистике, которую публикует зарубежная профильная пресса: среди покупателей пластинок самой быстрорастущей категорией являются молодые меломаны от 18 до 24 лет, а большую часть покупок совершают мужчины от 25 до 34 лет».

Директор интернет-продаж Pult.ru Дмитрий Фролов считает, что популярность «винила» во многом объясняется тем, что на рынке «появились хорошие, но при этом доступные проигрыватели». «Сейчас входной порог снизился, средний чек падает, формируется новая категория устройств и это напрямую влияет на массовость», — отмечает он. Молодые покупатели, по мнению представителя Pult.ru, больше не воспринимают «винил» как «элитарное хобби», поскольку он стал сопоставим по стоимости с другими формами развлечений.

Гуменник рассказал, как пытался получить права на музыку Rammstein для ОИ
Спорт
Петр Гуменник

Первый заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян в программе «Медиатренды» на Радио РБК также отмечала, что основной драйвер спроса на «винил» — «это аудитория 25–40». Она также отметила, что сейчас набирает популярность формат досуга, когда «люди собираются в каких-то модных пространствах и слушают «винил». «Это способ замедлиться, что, мне кажется, очень важно сейчас, — рассуждает Абрамян. — Это способ проявления уважения к себе, к своему времени и к своей такой персоне».

Что слушает аудитория «винила»

Продажи современных релизов на «виниле» растут не менее активно, чем переиздания классических альбомов, отмечают в Pult.ru. По словам категорийного менеджера компании Михаила Фещенко, отмечается устойчивый рост интереса к пластинкам современных исполнителей — «от поп-музыки до альтернативы и инди». «Этот «винил» покупают наравне с классикой рока и джаза, и именно он во многом формирует новую аудиторию», — говорит он,

При этом аналитики «Платформы ОФД», комментируя спрос на «винил», все же связывают это с модой на ретро и винтажную атрибутику. Интерес к таким товарам поддерживают несколько ниш потребителей, говорит представитель «Платформы ОФД»: «Это не только меломаны и ценители функционального декора, но и зумеры в целом. В 2025 году штучные продажи пластинок заметно выше уровня 2023 года, но не так сильно превышают показатели 2024 года. Аудитория пользователей проигрывателей стабильна и активно наращивает свой виниловый альбом».

Читайте РБК в Telegram.

