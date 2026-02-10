 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник рассказал, как пытался получить права на музыку Rammstein для ОИ

Сюжет
Олимпиада-2026
Российский спортсмен выступал под первым номером, набрав за свой прокат 86,72 балла
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал журналистам, как провел свой олимпийский старт в Милане. Сегодня он выступил с короткой программой под первым номером (из 29 фигуристов) и набрал 86,72 балла.

Изначально Гуменник планировал кататься под музыку из фильма «Парфюмер». Однако за два дня до отлета на Олимпиаду получил отказ в правах. Среди рассматриваемых композиций были саундтрек из фильма «Дюна» и композиция Sonne немецкой рок-группы Rammstein, под которую он в сезоне-2023/24 показывал короткую программу.

«Было очень нервно. <...> Связывался с командой Rammstein, но не успел получить права», — признался фигурист (цитата по ТАСС). В итоге он исполнил программу под «Waltz 1805» Эдгара Акобяна.

Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. В одном из элементов он совершил ошибку.

Спортсмен отметил, что боялся олимпийского давления. «Такой шум поднялся, ни с чем не сравнимо, это придало мне уверенности. <...> Боялся, что из-за давления прыжки будут не такими, реакция не та, но все обошлось, — сказал Гуменник (цитата по ТАСС). — Небольшие сложности не отвлекали. Обычно после короткой программы я уставший, разбитый, но сегодня не так. Эйфории нет, но никаких ошибок не допустил».

В беседе с корреспондентом Sport24 Гуменник рассказал, что во время проката у него лопнул шнурок. «Видимо, не выдержал такого напряжения. Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку дает», — сказал фигурист.

Гуменнику 23 года, он является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.

Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля. Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

