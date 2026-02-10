Гуменник рассказал, как пытался получить права на музыку Rammstein для ОИ
Российский фигурист Петр Гуменник рассказал журналистам, как провел свой олимпийский старт в Милане. Сегодня он выступил с короткой программой под первым номером (из 29 фигуристов) и набрал 86,72 балла.
Изначально Гуменник планировал кататься под музыку из фильма «Парфюмер». Однако за два дня до отлета на Олимпиаду получил отказ в правах. Среди рассматриваемых композиций были саундтрек из фильма «Дюна» и композиция Sonne немецкой рок-группы Rammstein, под которую он в сезоне-2023/24 показывал короткую программу.
«Было очень нервно. <...> Связывался с командой Rammstein, но не успел получить права», — признался фигурист (цитата по ТАСС). В итоге он исполнил программу под «Waltz 1805» Эдгара Акобяна.
Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. В одном из элементов он совершил ошибку.
Спортсмен отметил, что боялся олимпийского давления. «Такой шум поднялся, ни с чем не сравнимо, это придало мне уверенности. <...> Боялся, что из-за давления прыжки будут не такими, реакция не та, но все обошлось, — сказал Гуменник (цитата по ТАСС). — Небольшие сложности не отвлекали. Обычно после короткой программы я уставший, разбитый, но сегодня не так. Эйфории нет, но никаких ошибок не допустил».
В беседе с корреспондентом Sport24 Гуменник рассказал, что во время проката у него лопнул шнурок. «Видимо, не выдержал такого напряжения. Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку дает», — сказал фигурист.
Гуменнику 23 года, он является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.
Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля. Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8