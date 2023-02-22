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Ученые выяснили, что ядро Земли похоже на «русскую матрешку»

Ученые Австралийского национального университета выяснили, что внутри ядра нашей планеты существует «структура из железа и никеля», чья температура аналогична температуре на поверхности солнца, а диаметр составляет около 1350 км
Фото: Angel Medina / EPA / ТАСС
Фото: Angel Medina / EPA / ТАСС

Интенсивное изучение недр Земли, основанное на поведении сейсмических волн от сильных землетрясений, показало, что внутри ядра нашей планеты существует «отчетливая шарообразная структура из железа и никеля», диаметром около 1350 км, передает Reuters.

Диаметр Земли составляет около 12 750 км, а внутренняя структура планеты, как было принято считать, состоит из четырех слоев: каменистой коры снаружи, мантии, внешнего ядра из магмы и твердого внутреннего ядра. Это внутреннее ядро диаметром около 2440 км было обнаружено в 1930-х годах, также на основе сейсмических волн. Однако уже в начале 2000-х ученые предположили, что внутри этого ядра скрывается еще одна часть, отделенная от остальных и «похожая на русскую матрешку», напоминает Reuters.

В исследовании ученых-сейсмологов, опубликованным в журнале Nature Communications, ученые определили размеры скрытого ядра. «Мы проанализировали цифровые записи движения грунта, известные как сейсмограммы, от всех сильных землетрясений за последнее десятилетие. Наше исследование стало возможным благодаря беспрецедентному расширению глобальных сейсмических сетей, особенно плотных сетей в континентальной части США, на полуострове Аляска и во всем мире. Европейские Альпы», — рассказал один из ученых, сейсмолог-наблюдатель Тхань-Сон Фам из Австралийского национального университета.

Внешняя оболочка внутреннего ядра и его недавно подтвержденная внутренняя сфера представляют собой твердый сплав железа и никеля, поскольку «невероятное давление в центре Земли переводит его в твердое состояние». «Если бы мы каким-то образом смогли демонтировать Землю, удалив ее мантию и жидкое внешнее ядро, внутреннее ядро выглядело бы сияющим, как звезда. Его температура оценивается примерно в 5 500–6 000 градусов по Цельсию, что аналогично температуре поверхности Солнца», — сообщил геофизик Австралийского национального университета и соавтор исследования Хрвое Ткалчич.

Внутреннее ядро медленно увеличивается в размерах за счет за счет затвердевания расплавленных материалов внешнего ядра по мере того, как Земля постепенно остывает, добавил Фам. «Скрытое тепло, выделяющееся при затвердевании внутреннего ядра Земли, вызывает конвекцию в жидком внешнем ядре, создавая геомагнитное поле Земли», — пояснил ученый.

Ранее ученые из Пекинского университета И Ян и Сяодун Сун опубликовали исследование, согласно которому внутреннее ядро Земли замедлило и, вероятно, изменило направление вращения, что привело к изменению длительности дня на доли миллисекунды в течение года. Ученые проанализировали траектории сейсмических волн, вызванных повторяющимися землетрясениями, начиная с 1960-х и обнаружили, что в период с 2009 по 2020 год вращение внутреннего ядра остановилось и, возможно, изменило направление. Авторы исследования указывают, что результаты их наблюдений совпадают с изменениями в магнитном поле Земли и в продолжительности дня. «Это свидетельствует о динамическом взаимодействии между слоями Земли от самых глубоких недр до поверхности», — говорится в кратком резюме научной работы.

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Внутреннее ядро нашей планеты твердое и состоит преимущественно из железа и никеля. От остальной поверхности Земли оно отделяется жидким внешним ядром, что позволяет вращаться не так, как вся планета. Внешнее ядро, в свою очередь, отделено от земной коры мантией. Изучая, как преломляются сейсмические волны при переходе через центр Земли, ученые делают выводы о его строении и составе, а также как разные слои геосферы взаимодействуют друг с другом.

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