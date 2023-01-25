Ученые оценили влияние изменений во вращении ядра Земли на человека

Изменения скорости вращения внутреннего ядра Земли, описанные учеными из Китая, пока не оказывают существенного влияния на жизнь людей. Однако изучать эти процессы крайне важно, так как магнитное поле защищает жизнь на планете

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Статья ученых из Пекинского университета об изменении скорости вращения твердого внутреннего ядра Земли относительно внешней оболочки базируется на качественных наблюдениях за сейсмическими процессами, однако явления, которые они описали, вряд ли сейчас способны привести к каким-то значимым последствиям для людей, живущих на поверхности планеты, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Статья, о которой идет речь, была опубликована в журнале Nature Geoscience. В ней говорилось, что внутреннее ядро Земли приостановилось и, вероятно, немного изменило направление вращения относительно мантии Земли. Авторы исследования указывали, что этот эффект, возможно, оказывает влияние на сокращение продолжительности дня и может повлиять на геомагнитное поле планеты.

«Это очень тонкий эффект, который никакого влияния на жизнь Земли и человека на ней не оказывает», — сказал РБК директор Института физики Земли (ИФЗ) РАН, доктор физико-математических наук Сергей Тихоцкий. По его словам, «ни к каким последствиям это не приведет».

Тихоцкий пояснил, что ученые высказали «достаточно обоснованное» предположение, которое, однако, полностью не подтверждено.

«Дифференциальная скорость вращения внутреннего ядра относительно мантии — то есть разница между скоростью вращения ядра и скоростью вращения мантии — где-то в период до 2009 года составляла 0,1–0,15 градуса в год. Внутреннее ядро, которое отделено от мантии еще жидким внешним [ядром], проворачивалось относительно мантии со скоростью примерно 0,13 градуса в год. Это тончайший эффект. А вот вроде бы после 2009 года они вращались практически синхронно, или, может быть, ядро вращается чуть-чуть медленнее мантии», — объяснил Тихоцкий суть выводов китайских ученых.

По его словам, считать, что внутреннее ядро Земли начало вращаться в другую сторону, некорректно. «И внутреннее ядро, и Земля вращаются в одну и ту же сторону, как и должны. Но они вращаются с немного разными скоростями, это хорошо известная вещь. Есть внутреннее твердое ядро, есть мантия, а есть между ними жидкое внешнее ядро. Такая система совершенно не обязана вращаться абсолютно синхронно», — рассказал ученый. Однако, по его словам, теория китайских ученых — не единственное объяснение процессам, которые они описали. «Эти эффекты помимо разницы в скоростях вращения могут быть связаны с ростом внутреннего ядра, который происходит в процессе эволюции Земли», — сказал он РБК.

Процесс изменения относительной скорости вращения внутреннего ядра и мантии носит периодический характер, указывает Тихоцкий. «В период до 2009 года ядро чуть быстрее мантии вращалось, а до этого — 1960–1970-е годы — вроде бы тоже было практически синхронное вращение. То есть это некий колебательный процесс», — говорит эксперт, добавляя, что это «практически наверняка» происходит на протяжении всей истории существования планеты.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин также считает, что «ни к каким серьезным последствиям с точки зрения резкого увеличения сейсмичности или изменения магнитного поля Земли это в любом случае не приведет». Он указал, что изменение скорости вращения ядра — это, согласно исследованию ученых Пекинского университета, вторичный эффект, который, возможно, является следствием воздействия магнитного поля в жидком ядре. «Любой вторичный эффект всегда слабее основного, и поэтому к каким-то серьезным изменениям в сейсмической активности или к существенному изменению магнитного поля Земли это не приведет в ближайшее время», — рассказал Шебалин РБК.

Что касается изменения в продолжительности суток, на которое обратили внимание авторы публикации в Nature Geoscience, то, по словам Тихоцкого, эти изменения действительно появляются «на уровне миллисекунд» с периодичностью 60–70 лет. «И дальше уважаемые китайские коллеги говорят, что, по-видимому, они нашли механизм, как объяснить эти миллисекундные периодические вариации скорости вращения — вот пафос их статьи. Это научный очень интересный результат», — считает ученый.

По словам доцента факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Артема Гуринова, исследование китайских ученых важное и интересное, однако в последние два года уже появлялись похожие публикации. «Например, в марте 2022 года вышла статья ученых из США про границу земного ядра и мантии и про процессы, которые там происходят. Это тоже очень интересный сюжет, который позволил по-новому взглянуть на некоторые особенности геологии Земли и конкретно Африки, например. То есть исследований таких в последние годы проводится немало. <...> Как это может повлиять на нашу с вами жизнь глобально? Это сложно спрогнозировать. Вряд ли это коренным образом в ближайшей перспективе что-то в жизни изменит. Но пишут в статьях, что процесс этот происходит давно и долго, а вот мы только сейчас начали учиться его наблюдать и фиксировать», — отметил Гуринов.

В то же время, по его словам, взаимодействие внешнего и внутреннего ядра Земли влияет на магнитное поле Земли и поэтому в целом эта тема «исключительно важна для обычного человека и человека как вида». «Магнитное поле защищает Землю от космического и солнечного излучения, которое негативным образом может повлиять на все живое на планете, а также на работу приборов и техники, которую мы используем в повседневной жизни. Поэтому, если говорить о значимости вообще всей это тематики глубинного строения Земли, — это исключительно важная и нужная тема», — считает он.