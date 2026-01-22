 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Жаров рассказал, почему «Матч ТВ» не купил права на показ Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
По словам Жарова, предложение «Матч ТВ» было «перекрыто другим предложением». Накануне министр спорта сообщил, что официально показывать в России зимние Олимпийские игры-2026 будет онлайн-кинотеатр Okko
Фото: Claudia Greco / Reuters
Фото: Claudia Greco / Reuters

Предложение «Матч ТВ» купить права на Олимпиаду-2026 году было перекрыто другим предложением, заявил на пресс-завтраке генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, отвечая на вопрос РБК.

Как объяснил Жаров, спортивные события включают две составляющих: «купить права, потом нужно продать рекламное время, и дальше нужно эти две цифры свести».

«То предложение, которое мы делали, действительно, Международному олимпийскому комитету, которое мы делали из логики нашей экономики, оно было, как я понимаю, перекрыто другим предложением», — рассказал он.

Жаров добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с онлайн-кинотеатром Okko. «Я думаю, что хайлайты Олимпиады будем показывать», — считает он.

По словам главы «Газпром-Медиа Холдинга», Олимпиада 2026 года является достаточно рискованным с точки зрения возврата денег событием. Это связано с тем, что «там не будет российских спортсменов». «С другой стороны, там, безусловно, будет ряд видов спорта, которые интересуют наших зрителей: хоккей, биатлон. Потому посмотрим, что из этого получится», — подчеркнул Жаров.

В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде
Спорт
Фото:Ryan Pierse / Getty Images

О том, что телеканал «Матч ТВ» направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию Олимпиады, генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил в интервью РБК в октябре 2025 года.

Тогда Тащин отмечал, что при условии участия в Играх российских спортсменов они вызовут интерес у телезрителей. Отвечая на вопрос о том, каковы ключевые параметры, при исполнении которых «Матч ТВ» готов на покупку прав на показ Олимпиады, генпродюсер канала отметил в том числе окончательную стоимость и потенциал окупаемости.

Накануне министр спорта Михаил Дегтярев сообщил РБК, что официально и эксклюзивно показывать в России зимние Олимпийские игры-2026 будет Okko. Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Для видеосервиса это будет первый опыт трансляции Олимпиады в России. Это также первый случай, когда официальную трансляцию будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр.

Ранее правами на трансляции Олимпиады в России владела компания «Телеспорт». В сентябре 2022 года Петр Макаренко, занимавший на тот момент пост гендиректора «Телеспорта», в интервью ТАСС заявлял, что оператор приобрел права на трансляции Олимпиады 2026 года, но других подтверждений этой информации не было. Летом 2024 года «Телеспорт» перешел гендиректору онлайн-кинотеатра Okko Сергею Шишкину. Позже суд признал Петра Макаренко банкротом. А в ноябре 2025 года заявление о собственном банкротстве подал и «Телеспорт».

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Олимпиада-2026 телевещание «Матч ТВ» права
