В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде
TV3 Group не будет информировать своих латвийских зрителей о выступлении россиян и белорусов на Олимпийских играх в нейтральном статусе, вместо этого будут показывать рекламу. Об этом LETA заявил директор спортивных программ Томс Цирценис. Его слова приводит латвийский портал Lasi.
Ранее входящий в медиагруппу телеканал TV6 уже показывал рекламу во время выступления россиян на чемпионате Европы по санному спорту. По словам Цирцениса, сначала рассматривался даже вариант полного отказа от трансляции этих соревнований, но это негативно сказалось бы на латвийских саночниках.
По словам Цирцениса, TV3 Group планирует придерживаться того же редакционного подхода и во время Игр в Италии.
Ранее Латвийский олимпийский комитет (LOK) рекомендовал своим спортсменам дистанцироваться от россиян и белорусов во время Игр и по возможности не участвовать в совместных фотосессиях и интервью.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Цирцениса, написала в телеграм-канале: «Почему бы не показывать латышам по телевизору успехи только собственных атлетов на Олимпиаде? Для зрелищности».
