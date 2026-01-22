Минтруд сообщил о законопроекте об использовании Max в документообороте

Инициатива предполагает использование мессенджера для электронного документооборота между работниками и руководителями. При этом такой метод будет доступен на добровольной основе, а не обязательной

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минтруд России работает над законопроектом, который позволит использовать мессенджер Max для электронного документооборота между работниками и работодателями, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Законопроект, обеспечивающий возможность использования национального мессенджера Max для электронного документооборота между работниками и работодателями, прорабатывается», — говорится в сообщении.

Как объяснили в ведомстве, речь идет о добровольном взаимодействии, это не будет являться обязанностью. Если поправки примут, то мессенджер можно будет использовать как дополнительный способ для взаимодействия между работниками и работодателями.

«При, например, запросе справок и документов у работодателя, для согласования графика отпусков или направления заявлений на отпуск», — уточнили в Минтруде.

Изменение существующих способов взаимодействия, закрепленных в Трудовом кодексе, не предусмотрено.

«Если работодатель ведет электронный кадровый документооборот, он может взаимодействовать с работником через свою информационную систему либо цифровую платформу «Работа в России», в том числе с использованием портала «Госуслуги», — напомнили в ведомстве.

В июле 2025 года юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица имеют возможность подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через национальный мессенджер.

Если раньше юрлица (например, банки или операторы связи) направляли документ юрлицу или физлицу на подпись напрямую в «Госключ», то, исходя из формулировок закона, теперь должны отправлять его в Max. Когда документ будет получен в мессенджере, пользователя перенаправит в «Госключ», где он подпишет документ.

Кроме этого, в октябре того же года в Max объявили о запуске сервиса для бизнеса, который позволяет компаниям интегрировать в мессенджер свои мини-приложения. В декабре у пользователей платформы появился быстрый доступ к их документам на сайте госуслуг.

В ноябре министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный домовой чат в мессенджере Max.

К 14 января 2026 года число пользователей Max достигло 85 млн, по информации пресс-службы сервиса. Ежедневно мессенджером пользуются 55 млн активных пользователей, а число публичных каналов превысило 140 тыс., их создали блогеры, компании и госорганизации, уточнили тогда в Max.