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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Телефон должны официально представить в марте 2020 года. По своему дизайну он будет похож на iPhone 8
Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами выпуска.

Телефон будет похож по дизайну на iPhone 8, диагональ экрана составит 4,7 дюйма. Выпуск бюджетного телефона, по данным источника Bloomberg, связан с тем, что компания намерена расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.

Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.

Смартфон Apple iPhone 8 имеет диагональ экрана 4,7 дюйма, вес — 148 г. Такой телефон с объемом памяти 64 Гб стоит на территории России от 40 тыс. руб.

В новый iPhone поместят Touch ID, встроенный в кнопку «домой». Технология будет отличаться от датчика отпечатка пальцев, который используется в телефонах на базе Android. У нового телефона не будет биометрической аутентификации Apple Face ID, но процессор будет таким же, как у iPhone 11.

По данным издания, сборкой займутся тайваньские компании Hon Hai Precision Industry (она же Foxconn), Pegatron и Wistron.

СМИ узнали планы Apple по новым iPhone в 2020 году
Технологии и медиа

В начале декабря сообщалось о планах корпорации Apple представить пять новых моделей iPhone в 2020 году. В отчете аналитика Минг-Чи Куо китайской компании TF Securities говорилось, что одной из новинок станет обновленный iPhone SE, который выйдет уже в первом полугодии.

В конце прошлого года стало известно о резком падении стоимости самого дорогого iPhone в России. Цены на iPhone 11 Pro Max с начала продаж в сентябре снизились примерно на четверть.

Автор: Александра Юшкявичюте
Теги: iPhone, Apple Inc
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