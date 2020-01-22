Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Телефон должны официально представить в марте 2020 года. По своему дизайну он будет похож на iPhone 8

Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами выпуска.

Телефон будет похож по дизайну на iPhone 8, диагональ экрана составит 4,7 дюйма. Выпуск бюджетного телефона, по данным источника Bloomberg, связан с тем, что компания намерена расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.

Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.

Смартфон Apple iPhone 8 имеет диагональ экрана 4,7 дюйма, вес — 148 г. Такой телефон с объемом памяти 64 Гб стоит на территории России от 40 тыс. руб.

В новый iPhone поместят Touch ID, встроенный в кнопку «домой». Технология будет отличаться от датчика отпечатка пальцев, который используется в телефонах на базе Android. У нового телефона не будет биометрической аутентификации Apple Face ID, но процессор будет таким же, как у iPhone 11.