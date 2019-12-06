СМИ узнали планы Apple по новым iPhone в 2020 году

По прогнозам аналитика Минг-Чи Куо, в новом поколении появится пять моделей смартфонов. Одна из них станет перевыпуском iPhone SE и выйдет уже в первом полугодии, остальные ожидаются во второй половине 2020 года

Фото: Tony Avelar / AP

Apple в будущем году планирует представить пять моделей нового поколения iPhone. Об этом говорится в отчете аналитика Минг-Чи Куо китайской компании TF Securities, сообщает Business Insider. Последнее поколение смартфона представлено моделями iPhone 11 (с диагональю 6,1 дюйма), а также iPhone 11 Pro (диагональ — 5,8 дюйма) и iPhone Pro Max (6,5 дюйма).

Согласно презентации аналитика для инвесторов новые модели iPhone появятся в 2020 году. Сайт MacRummors показал слайд из презентации Куо.

Предполагается, что в 2020 году у самого большого телефона новой линейки диагональ экрана будет 6,7 дюйма. Его также оснастят тремя камерами (столько сейчас у iPhone 11 Pro). Согласно прогнозу Apple выпустит еще одну трехкамерную модель поменьше — его экран не будет превышать 6,1 дюйма.

Такая же диагональ будет и у новой модели с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone выйдет с экраном с диагональю 5,4 дюйма. Диагональ самого маленького смартфона из новой линейки не будет превышать 4,7 дюйма.