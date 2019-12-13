В России рекордно упала стоимость самого дорогого iPhone

Цены на смартфон от Apple последнего поколения iPhone 11 Pro Max с начала продаж в сентябре снизились примерно на четверть, сообщает портал Hi-tech Mail.ru. В агрегаторе Mail нижняя граница цены на модель в минимальной комплектации достигла 77 тыс. руб., следует из сообщения, еще ниже цены опустились в агрегаторе «Яндекс.Маркет».

На старте продаж 20 сентября стоимость iPhone 11 Pro Max в минимальной комплектации с памятью 64Gb начиналась от 99,99 тыс. руб., в максимальной, с памятью 512 Gb — 131,99 тыс. руб. Сейчас минимальная стоимость iPhone в максимальной комплектации опустилась до 95,1 тыс. руб. Таким образом, цены на смартфон в минимальной комплектации сократились примерно на 23%, на модель в максимальной комплектации — почти на 30%.

По прогнозам аналитиков, в 2020 году Apple представит пять моделей нового поколения iPhone. У самого большого телефона новой линейки будет диагональ экрана 6,7 дюйма и три камеры, как и у iPhone 11 Pro. Также от Apple ожидают еще одну трехкамерную модель с меньшей диагональю. К этому добавится и замена нынешнего iPhone SE с диагональю 4 дюйма — у iPhone SE2 будет больше экран (4,7 дюйма) и более мощный процессор.