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Хакеры украли свыше 10% привлеченных с помощью криптовалют средств
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Хакеры украли свыше 10% привлеченных с помощью криптовалют средств
Технологии и медиа, 22 янв, 16:51
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Хакеры украли свыше 10% привлеченных с помощью криптовалют средств
По данным экспертов EY (бывшее название — Ernst & Young), хакерам удалось похитить около $400 млн из $3,7 млрд, привлеченных организаторами 372 ICO
Фото: Thomas Koehler / Photothek / Getty Images

Более 10% средств, привлеченных организаторами первичных размещений токенов криптовалют (Initial Coin Offering, ICO), было похищено в результате хакерских атак, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование Ernst & Young (EY), посвященное рискам, связанным с инвестициями в криптовалюты.

Проанализировав данные о 372 ICO, эксперты EY выяснили, что примерно $400 млн из $3,7 млрд, которые удалось привлечь организаторам выпуска криптовалют, было похищено. При этом наиболее активно хакеры использовали для кражи этих средств фишинг, с его помощью им удавалось похищать у организаторов того или иного ICO до $1,5 млн в месяц.

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В то же время исследование EY выявило ряд проблем при проведении ICO.

«Мы были шокированы качеством некоторых бизнес-планов, мы выявили явные ошибки в кодировании и конфликты интересов между компаниями, выпускающими токены, и сообществом токеновладельцев», — заявил Reuters Пол Броди, курирующий в EY тему блокчейн-инноваций.

В отчете EY говорится также о выявлении нескольких случаев, когда организаторы ICO заложили в них условия, информация о которых не раскрывалась инвесторам либо напрямую противоречила раскрытым условиям. Так, например, в документах могло говориться о невозможности проведения новых выпусков криптовалюты, однако базовый программный код проекта оставлял возможность проведения таких выпусков открытой.

По подсчетам экспертов исследовательской компании Autonomous, только в первом полугодии 2017 года финтех-стартапы привлекли $1,27 млрд, продавая криптовалюты в рамках ICO. В исследовании отмечалось, что за два года объем средств, которые стартапы привлекали через ICO, вырос почти в 50 раз (в 2014 году он составлял $26 млн).

Автор: Евгений Калюков.
Теги: криптовалюта , ICO
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