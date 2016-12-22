Глава JP Morgan Chase пожалел о своей жесткой критике биткоина

Джеймс Даймон признался, что жалеет, что называл биткоин мошенничеством, но заявил, что криптовалюта его по-прежнему не интересует

Джеймс Даймон (Фото: Zhang Jun / Global Look Press)

Глава JP Morgan Chase Джеймс Даймон, известный как один из наиболее активных критиков биткоина, признался, что сожалеет о том, что в сентябре 2017 года назвал криптовалюту мошенничеством похуже того, что пришлось пережить Голландии во времена «тюльпановой лихорадки».

«Я сожалею о том, что делал [такие комментарии]», — заявил Даймон в интервью телеканалу Fox Business.

Несколько месяцев назад глава JP Morgan Chase жестко раскритиковал систему криптовалют, заявив, что «в одно мгновение» уволил бы любого трейдера банка, который начал бы торговать биткоинами.

«По двум причинам — это противоречит нашим правилам и просто глупо. И то и другое опасно», — сказал Даймон на конференции с инвесторами, предупредив, что история с биткоином «хорошо не кончится» и рано или поздно криптовалюта просто «взорвется».

В разговоре с Fox Business Даймон также признал, что система блокчейн вполне эффективно работает, что позволяет выпустить и «криптоиену», и «криптодоллар», и другие новые криптовалюты.

«У меня просто другое мнение о биткоине, чем у остальных людей. Меня он вообще не интересует», — подытожил Даймон.