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Глава JP Morgan Chase пожалел о своей жесткой критике биткоина
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Глава JP Morgan Chase пожалел о своей жесткой критике биткоина
Финансы, 09 янв, 16:57
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Глава JP Morgan Chase пожалел о своей жесткой критике биткоина
Джеймс Даймон признался, что жалеет, что называл биткоин мошенничеством, но заявил, что криптовалюта его по-прежнему не интересует
Джеймс Даймон (Фото: Zhang Jun / Global Look Press)

Глава JP Morgan Chase Джеймс Даймон, известный как один из наиболее активных критиков биткоина, признался, что сожалеет о том, что в сентябре 2017 года назвал криптовалюту мошенничеством похуже того, что пришлось пережить Голландии во времена «тюльпановой лихорадки».

«Я сожалею о том, что делал [такие комментарии]», — заявил Даймон в интервью телеканалу Fox Business.

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Несколько месяцев назад глава JP Morgan Chase жестко раскритиковал систему криптовалют, заявив, что «в одно мгновение» уволил бы любого трейдера банка, который начал бы торговать биткоинами.

«По двум причинам — это противоречит нашим правилам и просто глупо. И то и другое опасно», — сказал Даймон на конференции с инвесторами, предупредив, что история с биткоином «хорошо не кончится» и рано или поздно криптовалюта просто «взорвется».

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В разговоре с Fox Business Даймон также признал, что система блокчейн вполне эффективно работает, что позволяет выпустить и «криптоиену», и «криптодоллар», и другие новые криптовалюты.

«У меня просто другое мнение о биткоине, чем у остальных людей. Меня он вообще не интересует», — подытожил Даймон.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: биткойны , криптовалюта
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