Фильм про Паддингтона в день премьеры оказался популярнее российских лент

Кассовые сборы «Приключений Паддингтона 2», премьера которой переносилась, составили, по данным на 13:00 мск понедельника, 22 января, 74,5 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
В первый день проката — в субботу, 20 января, — фильм посмотрели почти 110 тыс. зрителей на 4,4 тыс. сеансов, заплатив за билеты кинотеатрам почти 31 млн руб. Соответствующие показатели воскресенья, 21 января, — 166,5 тыс. зрителей, 5,2 тыс. сеансов и 42,4 млн руб.
Министр и медведь
17 января кинокомпания «Вольгафильм», дистрибьютор фильма «Приключения Паддингтона 2», сообщила о том, что получила прокатное удостоверение на ленту на 1 февраля, хотя запрашивала на 18 января. В сопроводительном письме Минкультуры, подписанном замминистра Сергеем Обрывалиным, причина переноса объяснялась тем, что на 18 января уже намечена премьера «иного фильма».
18 января Ассоциация владельцев кинотеатров назвала действия Минкультуры «грубым вмешательством» в хозяйственную деятельность кинотеатров и попросила премьера Дмитрия Медведева вмешаться в ситуацию с «чрезмерным» усилением госрегулирования в киноиндустрии.
19 января в Минкультуры прошло совещание с отечественными прокатчиками, продюсерами, представителями кинотеатров. По его итогам было принято решение выдать второй части «Паддингтона» новое прокатное удостоверение с датой премьеры 20 января. Министр культуры Владимир Мединский признался, что поле расчищалось под премьеру фильма «Скиф», а также чтобы поддержать в прокате уже ранее вышедшие отечественные ленты — «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта» и «Елки новые».
Первый фильм про медвежонка Паддингтона вышел в прокат в России 22 января 2015 года и принес создателям — французской киностудии StudioCanal — в первый уик-энд проката (четверг—воскресенье) в России и СНГ, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 167,4 млн руб., из них в первый день — 12 млн руб.
Но сравнивать первый день проката двух частей «Паддингтона» некорректно — в четверг посещаемость кинотеатров значительно ниже, чем в в субботу.
Наработка с сеанса — то есть средний доход кинотеатров с каждого сеанса — у второй части «Приключений Паддингтона» за два дня составила, по данным ЕАИС, 7162 руб. И по этому показателю фильм про медвежонка опередил за те же самые дни российские картины, ради которых Минкультуры хотело перенести премьеру с 18 января на 1 февраля.
За субботу—воскресенье наработка с сеанса спортивной драмы «Движение вверх» равнялась 4514 руб. На 12,3 тыс. сеансов побывали почти 211 тыс. зрителей, заплативших за билеты почти 55,7 млн руб. При этом еще в пятницу «Движение вверх» установило новый кассовый рекорд — фильм первым из российских картин преодолел планку 2 млрд руб.
Наработка с сеанса дебютировавшего в четверг исторического фэнтези «Скиф» в субботу—воскресенье составила 3674 руб. Под этот фильм студии СТВ Сергея Сельянова кинотеатры, подключенные к ЕАИС, выделили менее 6,3 тыс. сеансов, на которых побывали 88,3 тыс. зрителей. Сборы за выходные чуть превысили 23 млн руб., за весь уик-энд — 33,5 млн руб.
Еще в пятницу министр культуры Владимир Мединский на брифинге по итогам совещания признал, что «Скиф» дебютировал в прокате «скромно».
В четверг состоялась премьера и отечественной комедии «Карп отмороженный». Она вышла на небольшом количестве экранов. Всего в субботу—воскресенье под нее было отдано лишь 713 сеансов, которые заинтересовали лишь 10,6 тыс. человек. Кассовые сборы в эти два дня составили 2,7 млн руб., наработка с сеанса достигла лишь 3758 руб.
Наконец, наработка с сеанса полнометражного мультфильма от все той же студии СТВ «Три богатыря и принцесса Египта», стартовавшего в прокате еще перед Новым годом, в эти выходные была 4876 руб.: 12,3 тыс. сеансов, 280 тыс. зрителей и почти 60 млн руб. кассовых сборов. У последней части франшизы «Елки», премьера которой также состоялась еще в конце декабря, в эти субботу—воскресенье наработка с сеанса была 4540 руб.: 426 сеансов, 8,9 тыс. зрителей и 1,9 млн руб. кассовых сборов.
Владимир Мединский в пятницу предпочел не делать прогнозов о сборах «Паддингтона», заявив, что его не интересует прокат «голливудских лент». Но, признал министр, фильм про медвежонка «получил дополнительную рекламу».
Дополнительная реклама для «Скифа»
«Медиалогия» по просьбе РБК подсчитала количество упоминаний за последние недели в российских СМИ комедии «Приключения Паддингтона 2», а также российских фильмов, ради которых Минкультуры хотело перенести премьеру.
На неделе с 15 по 21 января про вторую часть приключений Паддингтона СМИ сообщили почти 2,9 тыс. раз, что в 16,5 раза больше, чем неделей ранее — с 8 по 14 января. Более значительно — в 17,5 раза — выросло количество упоминаний в СМИ фильма «Скиф»: почти 1,6 тыс. публикаций против 92 неделей ранее.
Количество упоминаний спортивной драмы «Движение вверх» на прошлой неделе выросло лишь на 11%: 3,6 тыс. сообщений против 3,2 тыс. неделей ранее.
Про другие российские фильмы — «Елки новые» и «Три богатыря и принцесса Египта» — СМИ писали на неделе с 15 по 21 января в разы меньше, чем на неделе с 8 по 14 января: у «Елок» этот показатель снизился в три раза, до 166 сообщений, у «Трех богатырей» — в 2,7 раза, до 195 публикаций.