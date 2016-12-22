Фильм про Паддингтона в день премьеры оказался популярнее российских лент

Комедия «Приключения Паддингтона 2», дебютировав в прокате в субботу, заработала 74,5 млн руб. По среднему доходу кинотеатров с каждого сеанса лента опередила российские фильмы, ради которых премьеру хотели сдвинуть на 1 февраля

Фото: кадр из фильма «Приключения Паддингтона 2»

Кассовые сборы «Приключений Паддингтона 2», премьера которой переносилась, составили, по данным на 13:00 мск понедельника, 22 января, 74,5 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В первый день проката — в субботу, 20 января, — фильм посмотрели почти 110 тыс. зрителей на 4,4 тыс. сеансов, заплатив за билеты кинотеатрам почти 31 млн руб. Соответствующие показатели воскресенья, 21 января, — 166,5 тыс. зрителей, 5,2 тыс. сеансов и 42,4 млн руб.

Министр и медведь 17 января кинокомпания «Вольгафильм», дистрибьютор фильма «Приключения Паддингтона 2», сообщила о том, что получила прокатное удостоверение на ленту на 1 февраля, хотя запрашивала на 18 января. В сопроводительном письме Минкультуры, подписанном замминистра Сергеем Обрывалиным, причина переноса объяснялась тем, что на 18 января уже намечена премьера «иного фильма». 18 января Ассоциация владельцев кинотеатров назвала действия Минкультуры «грубым вмешательством» в хозяйственную деятельность кинотеатров и попросила премьера Дмитрия Медведева вмешаться в ситуацию с «чрезмерным» усилением госрегулирования в киноиндустрии. 19 января в Минкультуры прошло совещание с отечественными прокатчиками, продюсерами, представителями кинотеатров. По его итогам было принято решение выдать второй части «Паддингтона» новое прокатное удостоверение с датой премьеры 20 января. Министр культуры Владимир Мединский признался, что поле расчищалось под премьеру фильма «Скиф», а также чтобы поддержать в прокате уже ранее вышедшие отечественные ленты — «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта» и «Елки новые».

Первый фильм про медвежонка Паддингтона вышел в прокат в России 22 января 2015 года и принес создателям — французской киностудии StudioCanal — в первый уик-энд проката (четверг—воскресенье) в России и СНГ, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», 167,4 млн руб., из них в первый день — 12 млн руб.

Но сравнивать первый день проката двух частей «Паддингтона» некорректно — в четверг посещаемость кинотеатров значительно ниже, чем в в субботу.

Наработка с сеанса — то есть средний доход кинотеатров с каждого сеанса — у второй части «Приключений Паддингтона» за два дня составила, по данным ЕАИС, 7162 руб. И по этому показателю фильм про медвежонка опередил за те же самые дни российские картины, ради которых Минкультуры хотело перенести премьеру с 18 января на 1 февраля.

За субботу—воскресенье наработка с сеанса спортивной драмы «Движение вверх» равнялась 4514 руб. На 12,3 тыс. сеансов побывали почти 211 тыс. зрителей, заплативших за билеты почти 55,7 млн руб. При этом еще в пятницу «Движение вверх» установило новый кассовый рекорд — фильм первым из российских картин преодолел планку 2 млрд руб.

​Наработка с сеанса дебютировавшего в четверг исторического фэнтези «Скиф» в субботу—воскресенье составила 3674 руб. Под этот фильм студии СТВ Сергея Сельянова кинотеатры, подключенные к ЕАИС, выделили менее 6,3 тыс. сеансов, на которых побывали 88,3 тыс. зрителей. Сборы за выходные чуть превысили 23 млн руб., за весь уик-энд — 33,5 млн руб.

Еще в пятницу министр культуры Владимир Мединский на брифинге по итогам совещания признал, что «Скиф» дебютировал в прокате «скромно».

В четверг состоялась премьера и отечественной комедии «Карп отмороженный». Она вышла на небольшом количестве экранов. Всего в субботу—воскресенье под нее было отдано лишь 713 сеансов, которые заинтересовали лишь 10,6 тыс. человек. Кассовые сборы в эти два дня составили 2,7 млн руб., наработка с сеанса достигла лишь 3758 руб.

Наконец, наработка с сеанса полнометражного мультфильма от все той же студии СТВ «Три богатыря и принцесса Египта», стартовавшего в прокате еще перед Новым годом, в эти выходные была 4876 руб.: 12,3 тыс. сеансов, 280 тыс. зрителей и почти 60 млн руб. кассовых сборов. У последней части франшизы «Елки», премьера которой также состоялась еще в конце декабря, в эти субботу—воскресенье наработка с сеанса была 4540 руб.: 426 сеансов, 8,9 тыс. зрителей и 1,9 млн руб. кассовых сборов.

Владимир Мединский в пятницу предпочел не делать прогнозов о сборах «Паддингтона», заявив, что его не интересует прокат «голливудских лент». Но, признал министр, фильм про медвежонка «получил дополнительную рекламу».