МТС вступит в киберспортивную борьбу с владельцем «МегаФона»

МТС приобрела киберспортивный клуб Gambit Esports, входящий в топ списка лучших команд мира. Таким образом оператор вступает в конкуренцию с другими участниками рынка киберспортивной индустрии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

МТС приобрела ​кипрскую компанию Praliss Enterprises, владеющую киберспортивным клубом Gambit Esports, говорится в сообщении оператора, поступившем в РБК. В компании пояснили, что МТС интересно участие в индустрии киберспорта.

В состав клуба Gambit Esports входят четыре команды, принимающих участие в киберспортивных турнирах по Counter-Strike Global Offensive (CS: GO), League of Legends, Dota-2 и FIFA. Клуб был основан в 2013 году, за него играют геймеры из России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Латвии. В 2016 году было создано подразделение клуба для участие в киберспортивном турнире по League of Legends на пространстве СНГ Continental League (LCL) под названием Gambit.CIS.

МТС намерена реализовывать проекты вне традиционного для него рынка, сообщили в компании. «Выход на рынок киберспорта соответствует стратегии МТС по развитию digital-направлений и продуктов, лежащих за пределами традиционного телекома», — пояснил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков. Он отметил, что цель компании — «сделать так, чтобы новые сервисы МТС стали частью образа жизни тех, кто привык использовать современные технологии, в первую очередь молодежи». Таким образом, приобретение киберспортивного клуба в компании рассматривают как возможность продвинуть бренд МТС.

Для развития киберспортивного направления оператор создал в рамках собственного центра инноваций киберспортивное подразделение. Должность спортивного директора в нем займет CEO Gambit Esports Константин Пикинер. В компании отмечают, что Пикинер занимается профессиональным киберспортом с 2002 года и ранее участвовал в развитии таких проектов, как Virtus.pro, k23, Moscow Five.

Сумма проведенной сделки не разглашается. Как пишут «Ведомости», шеф-редактор телеканала киберспортивных трансляций Game Show TV Роман Чернявский оценил сделку в несколько миллионов долларов. При этом, по оценкам источника, близкого к команде, в 2017 году клуб Gambit Esports мог заработать до $1,5 млн призовых за участие в турнирах. Таким образом, МТС может не только продвигать бренд компании через клуб, но и окупить в будущем вложения получением доли денег, которые зарабатывают команды Gambit Esports, указывает газета.

На чемпионате по CS: GO Epicenter-2017, проходившем в Санкт-Петербурге, Gambit Esports вошла в десятку сильнейших команд. Второе место в турнире заняла команда Virtus.pro. Именно Virtus.pro в 2015 году стала объектом инвестиций со стороны главы USM Group Алишера Усманова, вложившего в нее $100 млн. В групповом этапе команда Усманова, среди активов которого оператор «МегаФон», одержала верх над командой, которую приобрела МТС, с итоговым счетом 7:3.

Ранее стало известно о том, что на рынок киберспорта также планирует выйти государственный «Ростелеком». В частности, как утверждали источники РБК, «Ростелеком» вел переговоры с российской командой Vega Squadron. Вместе с Gambit Esports и Virtus.pro эта команда входит в число лидеров киберспорта, отмечал заместитель руководителя игрового направления Mail.Ru Group Илья Карпинский.