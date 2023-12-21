 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Билайн» отключит на ряде тарифов безлимитные звонки на Украину

«Билайн» отключит на ряде архивных тарифов опцию безлимитных звонков на Украину
С 21 декабря перестанут работать такие опции, как «Моя Украина», «Звонки на Украину» и «Звонки без границ», предупредил оператор
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Российский оператор сотовой связи «ВымпелКом» («Билайн») отключит на некоторых архивных тарифах опции с безлимитными звонками на Украину с 21 декабря, сообщила компания. Абонентов проинформируют от изменениях с помощью SMS-уведомления.

Согласно сообщению, речь идет об опциях «Звонки без границ. Архив 03.2020», «Звонки без границ», «Моя Украина» и «Звонки на Украину».

В работе крупнейшего оператора связи Украины вновь произошел сбой
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Нидерландская компания VEON объявила о продаже российского бизнеса осенью 2022 года. Группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании 9 октября этого года.

В рамках сделки «ВымпелКом» выкупил более 96% облигаций VEON в России, в том числе более 99,6% всех облигаций группы, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД). При этом условия сделки не предусматривают возможности обратного выкупа.

В группу VEON входит крупнейший украинский оператор «Киевстар».

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Билайн тарифы звонки Украина
Материалы по теме
В работе крупнейшего оператора связи Украины вновь произошел сбой
Политика
Крупнейший мобильный оператор Украины назвал причину масштабного сбоя
Технологии и медиа
В работе крупнейшего украинского сотового оператора произошел сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 17:37
Представитель ВОЗ в Москве сообщила о завершении работы в России Общество, 18:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:51
Военная операция на Украине. Карта на 21 декабря Политика, 18:48
Вышел трейлер экранизации сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя Life, 18:44
Суд отменил приговор бывшему главному IT-специалисту Фонда соцстрахования Общество, 18:34
В Кремле второй год подряд не будут проводить новогодний прием Политика, 18:25
Криптопроекты в ходе эирдропов раздали $26 млрд «бесплатных денег» Крипто, 18:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Ким Чен Ын заявил о готовности нанести ответный ядерный удар Политика, 18:24
На Украине заявили о росте числа фиктивных браков для выезда за границу Политика, 18:22
В Киеве обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках возврата Крыма Политика, 18:21
Как развивается в России партнерское финансирование Отрасли, 18:17
Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Прилепина Политика, 18:04
В здании университета в центре Праги произошла стрельба Общество, 17:58
Bloomberg назвал самые доходные в мире акции Инвестиции, 17:55