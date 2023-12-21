«Билайн» отключит на ряде тарифов безлимитные звонки на Украину

С 21 декабря перестанут работать такие опции, как «Моя Украина», «Звонки на Украину» и «Звонки без границ», предупредил оператор

Фото: Ed Ram / Getty Images

Российский оператор сотовой связи «ВымпелКом» («Билайн») отключит на некоторых архивных тарифах опции с безлимитными звонками на Украину с 21 декабря, сообщила компания. Абонентов проинформируют от изменениях с помощью SMS-уведомления.

Согласно сообщению, речь идет об опциях «Звонки без границ. Архив 03.2020», «Звонки без границ», «Моя Украина» и «Звонки на Украину».

Нидерландская компания VEON объявила о продаже российского бизнеса осенью 2022 года. Группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании 9 октября этого года.

В рамках сделки «ВымпелКом» выкупил более 96% облигаций VEON в России, в том числе более 99,6% всех облигаций группы, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД). При этом условия сделки не предусматривают возможности обратного выкупа.

В группу VEON входит крупнейший украинский оператор «Киевстар».