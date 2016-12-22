«Яндекс» ответил на слова Грефа о глупости «Алисы»

В «Яндексе» напомнили о законе робототехники, запрещающем машине причинять вред человеку, и посетовали на то, что робота обидеть может каждый

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Алиса» не обиделась на главу Сбербанка Германа Грефа, который назвал ее глупой, заверили корреспондента РБК в компании «Яндекс», разработавшей голосового помощника.

«По первому закону робототехники, робот не может причинить вред человеку. А робота, к сожалению, обидеть может каждый. Но он не обижается и работает дальше, а также поздравляет всех с наступающим Новым годом!» — сказал представитель компании.

Ранее 21 декабря Греф сказал, что говорить с «Алисой» невозможно, так как та слишком глупа.

«Она пока очень глупая. Я пытался с ней разговаривать, но у меня не очень получилось, — рассказал Греф в ходе прямой линии с сотрудниками Сбербанка. — Ее надо очень серьезно развивать».

Тремя месяцами ранее побывавший в офисе «Яндекса» президент России Владимир Путин поинтересовался у «Алисы», не обижают ли ее.

Программа ответила, что у нее все отлично. «Рассматриваю фотографии котиков в «Яндексе», ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо», — сказала «Алиса», на что президент сказал, что от ответа на вопрос она уклонилась.

10 октября «Яндекс» открыл доступ к голосовому помощнику «Алиса» для всех пользователей смартфонов. В компании его назвали первым в мире голосовым помощником, «который не ограничивается набором заранее заданных ответов», но использует нейронную сеть, чтобы самостоятельно обучаться, распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного, а также способен импровизировать.