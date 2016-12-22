Греф назвал «очень глупой» разработанную «Яндексом» «Алису»

По словам главы Сбербанка, разговор с голосовым помощником «Яндекса» у него пока не сложился, и «Алису» еще нужно «серьезно развивать»

Герман Греф (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Разговаривать с разработанным специалистами «Яндекса» голосовым помощником невозможно, так как «Алиса» (такое имя получила разработка) пока слишком глупа, заявил президент Сбербанка Герман Греф.

«С ней поговорить невозможно. Она пока очень глупая. Я пытался с ней разговаривать, но у меня не очень получилось», — рассказал Греф в ходе прямой линии с сотрудниками Сбербанка (цитата по ТАСС).

Глава банка признался, что очень любит «Яндекс» (Сбербанк совместно с компанией развивает проекты «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет», а также владеет «золотой акцией» самого «Яндекса», которая дает банку право блокировать сделки с крупными пакетами акций поисковика) и не хочет никого обижать.

«Там работают потрясающие люди, спасибо им за то, что мы имеем возможность пользоваться их продуктами. Но пока «Алиса» — это не продвинутая модель искусственного интеллекта, пока это хорошо распознающий голос. То, что называется voice recognition. Она только голосовая функция помощи в «Яндексе», ее надо очень серьезно развивать», — пояснил Греф.

В «Яндексе» назвали свой сервис «Алиса» первым в мире голосовым помощником, «который не ограничивается набором заранее заданных ответов». Он использует нейронную сеть, чтобы самостоятельно обучаться, распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного, а также способен импровизировать.

21 сентября с «Алисой» познакомился побывавший в офисе «Яндекса» президент России Владимир Путин. По его предложению один из сотрудников компании спросил у «Алисы», как та себя чувствует и «не обижают ли ее», на что та ответила, что у нее все отлично. «Рассматриваю фотографии котиков в «Яндексе», ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо», — сказала «Алиса».

Президент улыбнулся и отметил, что от ответа на вопрос, не обижают ли ее, «Алиса» уклонилась.

10 октября «Яндекс» открыл доступ к голосовому помощнику «Алиса» для всех пользователей смартфонов. Вскоре после этого пользователи начали жаловаться, что «Алиса» поддерживает практиковавшиеся в СССР расстрелы «врагов народа», выступает против однополых браков и считает нормальным бить жену и детей.

Руководитель отдела разработки голосовых технологий и продуктов «Яндекса» Денис Филиппов рассказал РБК, компания «каждый день работает над тем, чтобы сделать «Алису» более политкорректной».

«Для этого принимаем во внимание фидбэк от пользователей — как внутри приложения (с помощью встроенного инструмента оценки ответов), так и публичные жалобы в интернете. Мы оперативно реагируем на каждый случай спорного ответа и вносим изменения в продукт, когда это необходимо», — сказал Филиппов.