Обломок зеленого метеорита, который видели над Москвой. Видео

В конце октября жители Москвы и прилегающих областей увидели в небе яркое зеленое свечение — в атмосферу вошел яркий зеленый объект. Тогда было две версии, что это был за объект — космический мусор или же естественный космический объект. Версия о болиде «выглядит правильно», «все сходится», — говорил РБК доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Георгий Гончаров.

Фото: Константин Рязанцев / ГЕОХИ РАН Фото: Кирилл Лоренц / ГЕОХИ РАН

Вскоре ученым удалось найти осколки метеорита. О том, что это за небесное тело, рассказали в эфире телеканала РБК научный сотрудник лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии РАН Константин Рязанцев и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмон. Они также принесли в студию осколок того метеорита.