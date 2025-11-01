Ученый Георгий Гончаров: все сходится в версии о таинственном болиде в Москве

Ученый заявил, что «все сходится» в версии о таинственном болиде в Москве

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Георгий Гончаров согласился с версией, что пролетевший 27 октября над Москвой и соседними регионами объект может быть болидом.

По словам Гончарова, версия о болиде «выглядит правильно». «Все сходится», — сообщил Гончаров РБК, комментируя версию научного руководителя обсерватории «Ка-Дар» и «Астроверты», создателя AstroAlert Станислава Короткого.

По словам Короткого, есть два варианта, чем может быть яркий объект, пролетевший над Москвой. По одной из версий, это космический мусор, т.е. созданный руками человека объект, который люди «запустили на орбиту вокруг Земли, и вот он обратно упал на Землю».

По другой версии, это был естественного происхождения болид, то есть метеороид размером в десятки сантиметров в диаметре, который на космической скорости ворвался в атмосферу Земли.

Пролет объекта состоялся в 06:32 мск в течении 33 секунд. Объект летел с востока на запад, что не свойственно искусственным спутникам Земли — их запускают в противоположном направлении, отметил ученый.

По расчетам Короткого, линейная скорость полета предполагаемого болида составляла 17 км/сек. «И это уже через 15 секунд после появления болида на ИК-камере. Значит он уже успел к этому моменту затормозить в верхних слоях атмосферы за счет трения. И это значит 100% не космический мусор, а метеороид естественного происхождения», — подытожил Короткий.

Судя по множеству вспышек и видимых отдельных обломков, фрагменты тела должны были долететь до поверхности Земли. Наиболее вероятно, что падение обломков произошло в Новгородской области, отметил ученый.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что не смогли точно определить происхождение яркого объекта. По оценкам лаборатории, скорость тела составила около 20 км/с, что указывает на то, что объект мог быть астероидом. Однако продолжительное время наблюдения и распад на части свидетельствуют о его искусственном, а не природном происхождении.