Общество
0

Ученые нашли куски метеорита, пролетевшего над Москвой в октябре. Фото

Фото: Константин Рязанцев / ГЕОХИ РАН
Найден метеорит, который жители Москвы и еще нескольких регионов могли наблюдать в небе в конце октября, сообщили ученые Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского в телеграм-канале. Он имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов, пояснили там.

«Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года», — сообщается в публикации.

Предварительные исследования показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам группы LL6. Образцы отправлены в лабораторию метеоритики и космохимии Института Вернадского, Музей истории мироздания (Московская область) и Уральский федеральный университет. Кроме того, метеорит получит официальное называние, обычно по ближайшему населенному пункту, около которого он упал.

Над Московской областью вновь заметили летящий болид
Общество

В ночь на 27 октября жители столичного региона наблюдали, как в атмосферу вошел яркий светящийся космический объект. По данным специалистов РАН, характерное зеленое свечение было вызвано присутствием никеля — элемента, который часто встречается в металлических метеоритах. При этом изначально болид приняли за астероид или часть космического мусора.

Позже ученые предположили, что фрагменты космического объекта выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Пестово (Новгородская область), Максатиха и Удомля (Тверская область). Кроме того, часть обломков могла долететь до трассы М-11 «Нева».

Авторы
Теги
Валерия Доброва
метеорит ученые Россия

