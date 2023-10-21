Минцифры анонсировало битвы роботов с искусственным интеллектом

В России с начала осени идет чемпионат «Битва роботов». В следующем году к соревнованиям могут допустить роботов с искусственным интеллектом, но «возникают этические нормы», заявил глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минцифры изучает возможность провести в 2024 году пилотную битву роботов с искусственным интеллектом (ИИ), сообщил в кулуарах чемпионата «Битва роботов» глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы обсуждаем, возможно ли в следующем году провести пилот по битве роботов с ИИ. Но здесь возникают этические нормы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

«Битва роботов» — чемпионат и площадка для обмена опыта в области робототехники. Весной российское правительство решило организовывать его ежегодно.

К участию допускаются команды из трех-пяти человек из разных регионов России и других стран. Робот должен быть весом до 110 кг, а максимальные габариты — 120 см в ширину, длину и высоту. Призовой фонд — 6 млн руб., его поделят между победителями и обладателями призовых мест.

Первый отборочный этап состоялся в Московской области в сентябре, второй — проходит 20–21 октября в Перми. Полуфинал и финал намечены на ноябрь—декабрь в Москве.

Как отмечали в Минцифры, в этом году на участие в соревнованиях подано 190 заявок из 8 стран.

В начале 2023 года президент Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Глава государства отмечал, что Россия серьезно отстает от других стран в сфере внедрения промышленных роботов. В федеральном проекте должны быть определены в том числе меры господдержки и целевые параметры развития отрасли, отмечалось в поручении президента.