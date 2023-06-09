Робот из ФССП впервые открыл дело против должника

Возбуждение исполнительного производства без участия человека возможно в случаях, когда решение можно принять только на основе данных из системы. Соответствующий закон приняли в 2022 году

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Федеральная служба судебных приставов впервые возбудила исполнительное производство в автоматическом режиме, без участия сотрудников, сообщила пресс-служба ведомства. Это возможно в случаях, когда решение может быть принято безусловно.

«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области», — пояснили в пресс-службе. В ФССП заявили, что так смогут оптимизировать и ускорить процессы в рамках принудительного исполнения судебных решений.

20 июня 2022 года вступил в силу закон, разрешающий ФССП возбуждать и прекращать исполнительное производство против должников автоматически без участия приставов.

В таком режиме теперь можно взыскивать с должников исполнительский сбор и устанавливать или отменять наложенные на должника ограничения, в том числе и арестовывать имущество, а также предоставлять акты отсрочки.

Чтобы открыть дело автоматически, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) должны поступить данные о неуплате в установленный срок штрафов за нарушение закона.