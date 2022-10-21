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«Дочка» Сбера восстановила управление «умным» домом для пользователей iOS

SberDevices сделала возможным управление «умным» домом в удаленном из AppStore приложении
SberDevices сделала возможным управление «умным» домом в приложении «Салют!» на iOS, которое ранее удалили из AppStore. Российская компания работает над тем, чтобы пользователи iOS вновь могли скачивать приложение
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Фото: Mireya Acierto / Getty Images
Фото: Mireya Acierto / Getty Images

Компания SberDevices восстановила возможность управления «умным» домом для пользователей iOS в приложении «Салют!». Ранее они могли это делать только при помощи голосового управления в связи с удалением приложения из AppStore.

«В короткие сроки команда SberDevices реализовала техническое решение, позволяющее текущим пользователям приложения Салют на iOS продолжать управлять через него своими устройствами умного дома. Для этого в приложении нужно дать команду ассистенту «Открой умный дом», — сообщили РБК в пресс-службе компании, отметив, что у пользователей Android все функции работают в полном объеме.

В SberDevices подчеркнули, что продолжают работать над тем, чтобы приложение для iOS снова стало доступно для скачивания.

Мобильное приложение «Салют» пропало из AppStore 21 июля. В SberDevices отмечали, что ранее установленное приложение работает и никаких ограничений по его использованию нет.

В ночь на 21 октября Apple удалила приложение из AppStore. В российской компании пояснили, что это повлекло нарушение настроек сетевых подключений в удаленных версиях. «Управлять устройствами Sber с виртуальными ассистентами (SberBox, SberBox Top, SberBox Time, SberPortal, телевизоры на «Салют ТВ») по-прежнему можно будет голосом и через пульт. Возможность подключения всех устройств, кроме «умного» дома, через страницу web-активации также сохраняется», — указали в SberDevices.

После начала в феврале российской военной операции на Украине «Сбер» попал под западные санкции. В частности, в США были заморожены его активы, а американским гражданам запретили вести с ним бизнес. Аналогичные меры действуют и в ЕС. С июня Сбербанк отключен от SWIFT.

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