X выполнила главное требование властей Бразилии после блокировки в стране

X назначила в Бразилии своего представителя, как того требовал суд, сообщили юристы соцсети. Он был в стране у компании до середины августа, позднее она объявила о приостановке работы там

Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, назначила своего представителя в Бразилии после блокировки в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов компании.

Новым представителем X в бразилии стала Рашель де Оливейра Консейса.

Как отмечает Reuters, у X и ранее был свой представитель в Бразилии до середины августа, однако затем она решила закрыть свои офисы в стране.

Бразильское законодательство требует, чтобы иностранные компании назначали своих представителей для работы в стране. Представитель будет нести юридическую ответственность за деятельность фирмы на местном уровне.

Впервые бразильский суд постановил, что работа X должна быть приостановлена в стране до тех пор, пока соцсеть не выполнит судебные предписания и не уплатит все штрафы, в конце августа. Суд до этого обязал платформу заблокировать ряд аккаунтов за «фейки». Та сначала выполнила требования, но потом Маск объявил о разблокировке учетных записей. Мораес пригрозил взыскивать с предпринимателя штраф в размере $20 тыс. ежедневно.

В среду, 28 августа, суд дал соцсети Маска 24 часа на то, чтобы назначить нового законного представителя в стране, в противном случае пригрозил блокировкой. Этот срок истек вечером следующего дня. X отказалась выполнять требование судьи и была заблокирована.

Судья Алешандре Мораес, который рассматривал дело X, обвинил соцсеть в «массовом распространении ненависти и расистских высказываний», а также во вмешательстве в выборы. В августе X объявила, что прекращает работу в Бразилии.

Маск после этого заявил о «беспрецедентных в XXI веке нападках на свободу слова», добавив, что бразильский суд своим решением «закрывает источник правды № 1» в стране.