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Политика ,  
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Маск заявил о «беспрецедентных в XXI веке нападках на свободу слова»

Так владелец X ответил на приостановку работы соцсети в Бразилии. По мнению Маска, Верховный суд своим решением «закрывает источник правды № 1» в этой стране

Владелец X Илон Маск в ответ на комментарий пользователя по поводу блокировки соцсети в Бразилии заявил о «беспрецедентных в XXI веке нападках на свободу слова».

«То же самое произойдет и в Америке, если Камала [кандидат в президенты от демократов Камала Харрис] / Уолц [напарник Харрис по президентской кампании Тим Уолц, который в случае ее победы станет вице-президентом] придут к власти», — убежден предприниматель.

По его мнению, Верховный суд, решивший приостановить работу X в стране, «закрывает источник правды № 1 в Бразилии».

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Бизнес
Илон Маск

Судья Алешандре Мораес постановил, что работа X должна быть приостановлена до тех пор, пока она не выполнит судебные предписания и не уплатит все штрафы. Суд до этого обязал соцсеть заблокировать ряд аккаунтов за «фейки». Та сначала выполнила требования, но потом Маск объявил о разблокировке учетных записей. Мораес пригрозил взыскивать с предпринимателя штраф в размере $20 тыс. ежедневно.

В среду, 28 августа, суд дал соцсети Маска 24 часа на то, чтобы назначить нового законного представителя в стране, в противном случае пригрозил блокировкой. Этот срок истек в четверг вечером. X отказалась выполнять требование судьи.

В стране также введут штрафы за использование соцсети через VPN в 50 тыс. бразильских реалов ($8,9 тыс.).

Мораес обвинил X в «массовом распространения ненависти и расистских высказываний», а также во вмешательстве в выборы.

В августе X объявила, что прекращает работу в Бразилии.

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Елена Чернышова
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Илон Маск

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