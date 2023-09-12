Apple представила iPhone 15 с «динамическим островом» и без Lightning

Apple представил серию iPhone 15. Аналитики рассчитывают, что новые модели помогут преодолеть самый затяжной за 20 лет спад продаж смартфонов компании

Во вторник, 12 сентября американский производитель Apple представил новый iPhone 15 и iPhone 15 Plus на презентации в штаб-квартире компании в Купертино (корреспондент РБК смотрел онлайн-трансляцию).

Оба устройства получили Dynamic Island («динамический остров») — продолговатый вырез в верхней части экрана, в котором размещена фронтальная камера и который ранее использовался в моделях iPhone 14 Pro и Pro Max. В отличие от «челки», которая использовалась в предыдущих моделях, размер Dynamic Island можно менять, он позволяет взаимодействовать с различными приложениями и др.

Дисплей iPhone 15 имеет 6,1 дюймов, у iPhone 15 Plus — 6,7 дюймов. У устройств новый дизайн, новая система камер с разрешением основной 48 мегапикселей. Устройства будут доступны в пяти цветах: зеленом, голубом, розовом желтом и черном.

После презентации предыдущей модели в 2022 году, компания из-за низкого спроса сократила производство компонентов для iPhone 14 в пользу iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro. Последние стали самыми продаваемыми смартфонами в мире по итогам первого полугодия этого года, по версии британской аналитической компании Omdia. Их продажи составили 26,5 млн и 21 млн штук, соответственно. iPhone 14 занял третью строчку в рейтинге (16,5 млн), далее шла предыдущая версия iPhone 13, пять моделей Samsung и iPhone 11.

Кроме того, компания представила новые часы Apple Watch 9 и уделила большое внимание на презентации рассказу о работе над тем, чтобы сделать свои продукты экологически безопасными.

Чем новый iPhone важен для Apple

В своем отчете Apple за третий квартал 2023 финансового года (завершился 1 июля 2023 года), говорилось, что компания ожидает продолжение спада продаж в следующем квартале. Если прогноз сбудется, это будет самым длительным падением за 20 лет работы компании. Одна из главных причин — укрепление доллара, поскольку большую часть доходов компания получает за рубежом. По словам Тима Кука, если курс американской валюты не будет меняться, продажи вырастут в годовом выражении. Среди других причин снижения спроса у покупателей аналитики называли высокие процентные ставки и инфляцию.

Еще один вызов для Apple — ситуация на китайском рынке, где госслужащим запретили использование iPhone. Бизнес в Китае обеспечивает 19% всей выручки производителя iPhone. Новости об ограничениях спровоцировали падение капитализации американской корпорации на $212 млн в начале сентября.

Кроме того, аналитики, опрошенные Financial Times, указывали, что помешать продвижению новых iPhone в Китае может появление смартфона Huawei Mate 60 Pro с поддержкой 5G (был выпущен в конце августа), который быстро набирает популярность на местном рынке.

При этом ранее Counterpoint Research прогнозировала, что по итогам этого года Apple может стать лидером на мировом рынке смартфонов по числу поставленных устройств, обогнав Samsung. По итогам второго квартала Apple занимала 17%, тогда как у Samsung было 20% в поставках. Далее следовали Xiaomi (12%), OPPO (10%), Vivo (8%) и Honor (4%).

В России по итогам первого полугодия Apple занимала 9,3% на рынке смартфонов в штучном выражении, говорили РБК два собеседника на рынке. Компанию опережали Xiaomi (22,8%), realmi (13,9%), Samsung (12,4%) и Tecno (11,5%).

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