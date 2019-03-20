Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрд

По условиям сделки Disney получила киностудию Twentieth Century Fox и права на «Людей Икс», «Аватар» и «Симпсонов». Компания Fox будет реорганизована в Fox Corporation

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Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов холдинга 21st Century Fox (Fox), сумма сделки — около $71 млрд, говорится на сайте Disney. В компании уточнили, что соглашение вступило в силу вечером 20 марта.

Disney, которой уже принадлежат права на франшизу «Звездные войны», получит также права на мультсериал «Симпсоны» и фильм «Аватар». Сделка по сути приведет и к воссоединению франшиз Marvel, «Людей Икс» и «Мстителей», так как права на некоторые из персонажей этих вселенных были у Fox в момент покупки Marvel компанией Disney в 2009 году.

Также под контроль Disney перейдет кино- и телестудия Twentieth Century Fox.

«Это необычный и исторический момент для нас», — заявил исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт Айгер. По его мнению, сделка приведет к появлению глобальной развлекательной компании.

Disney также получит контрольный пакет в стриминговом сервисе Hulu: сейчас у Comcast, Disney и Fox по 30%, 10% принадлежит AT&T через Time Warner. После получения доли Fox у Disney будет 60% акций.