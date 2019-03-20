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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрд
По условиям сделки Disney получила киностудию Twentieth Century Fox и права на «Людей Икс», «Аватар» и «Симпсонов». Компания Fox будет реорганизована в Fox Corporation
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов холдинга 21st Century Fox (Fox), сумма сделки — около $71 млрд, говорится на сайте Disney. В компании уточнили, что соглашение вступило в силу вечером 20 марта.

Disney, которой уже принадлежат права на франшизу «Звездные войны», получит также права на мультсериал «Симпсоны» и фильм «Аватар». Сделка по сути приведет и к воссоединению франшиз Marvel, «Людей Икс» и «Мстителей», так как права на некоторые из персонажей этих вселенных были у Fox в момент покупки Marvel компанией Disney в 2009 году.

Также под контроль Disney перейдет кино- и телестудия Twentieth Century Fox.

«Это необычный и исторический момент для нас», — заявил исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт Айгер. По его мнению, сделка приведет к появлению глобальной развлекательной компании.

Disney также получит контрольный пакет в стриминговом сервисе Hulu: сейчас у Comcast, Disney и Fox по 30%, 10% принадлежит AT&T через Time Warner. После получения доли Fox у Disney будет 60% акций.

Fox будет реорганизована в Fox Corporation, принадлежащую магнату Руперту Мердоку и его сыновьям. В состав корпорации войдут в том числе телеканалы Fox Sports, Fox News и региональные телестанции.

Bloomberg отмечает, что после вступления соглашения в силу дети Мердока станут миллиардерами: Пруденс, Грейс-Хелен, Хлоя, Элизабет, Лачлан и Джеймс Мердок владеют 39% акций Fox через фонд Murdoch Family Trust. Согласно предложению акционеры получат за свою долю ценные бумаги или деньги, максимальная сумма составит $2 млрд на каждого.

В декабре 2017 года Disney объявила, что готова купить активы 21st Century Fox почти за $52,5 млрд в виде акций. Спустя полгода американский телекоммуникационный конгломерат Comcast сообщил, что готов предложить $65 млрд наличными. Позже Disney увеличила свое предложение.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: The Walt Disney Company, 21st Century Fox
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