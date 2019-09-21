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Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Корабль должен был стартовать 24 сентября, однако запуск перенесли на сутки из-за опасений возможного столкновения с «Союзом МС-15» на орбите
Фото: NASA / Associated Press

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день. Об этом говорится в сообщении компании Mitsubishi Heavy Industries.

Отмечается, что такое решение было принято на основании анализа орбиты МКС. Как показали расчеты, существует вероятность того, что вторая ступень ракеты H-2B после отделения может столкнуться с кораблем «Союз».

Старт должен был состояться 24 сентября в 1:30 по местному времени (23 сентября в 19.30 мск) с космодрома Танэкгасима на юго-западе Японии. Новая дата — 25 сентября в 1:05 (24 сентября в 19:05 мск).

Технологии и медиа
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

На 25 сентября с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15». Старт должен состояться в 16:57 мск, а стыковка корабля с МКС — в 22:45 мск. В экипаж корабля вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и участник космического полета от ОАЭ Хазза Аль Мансури.

Запуск Kounotori-8 к МКС должен был состояться 10 сентября, однако его отложили из-за пожара на стартовой площадке. Mitsubishi Heavy Industries решила проверить возможные повреждения ракеты. Корабль должен был доставить на станцию около 5,3 т грузов, в том числе воду и продукты питания, а также оборудование для проведения экспериментов.

Японские космические корабли запускаются к МКС раз в год — предыдущий корабль отправился к станции в сентябре 2018 года. Запуск HTV7 (Kounotori-7) прошел в штатном режиме.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МКС, Япония, космический корабль
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