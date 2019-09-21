Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»

Корабль должен был стартовать 24 сентября, однако запуск перенесли на сутки из-за опасений возможного столкновения с «Союзом МС-15» на орбите

Фото: NASA / Associated Press

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день. Об этом говорится в сообщении компании Mitsubishi Heavy Industries.

Отмечается, что такое решение было принято на основании анализа орбиты МКС. Как показали расчеты, существует вероятность того, что вторая ступень ракеты H-2B после отделения может столкнуться с кораблем «Союз».

Старт должен был состояться 24 сентября в 1:30 по местному времени (23 сентября в 19.30 мск) с космодрома Танэкгасима на юго-западе Японии. Новая дата — 25 сентября в 1:05 (24 сентября в 19:05 мск).

На 25 сентября с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15». Старт должен состояться в 16:57 мск, а стыковка корабля с МКС — в 22:45 мск. В экипаж корабля вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и участник космического полета от ОАЭ Хазза Аль Мансури.