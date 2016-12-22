Россия осталась позади Колумбии в мировом рейтинге открытости данных

Россия поднялась на 13 позиций в рейтинге открытости данных, подготовленном World Wide Web Foundation. Хуже всего эксперты оценили открытость информации о расходах правительства и регистрационных данных компаний

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Международная некоммерческая организация World Wide Web Foundation опубликовала рейтинг государств в соответствии с уровнем реализации властями принципа открытых данных за 2017 год. В списке из 30 стран Россия заняла 13-е место, получив 51 балл из 100.

В рейтинге за 2016 год Россия занимала 26-е место с показателем в 49 баллов из 100. В этом году Россия улучшила свой показатель на два балла. С учетом снижения показателей ряда других государств, а также отсутствия в рейтинге в рейтинге 2017 года целого ряда ранее включавшихся в него европейских стран, это позволило ей подняться на 13 строчек. На момент первой публикации рейтинга в 2013 году Россия находилась на 20-м месте.

Как и годом ранее, Россия в рейтинге открытости данных занимает место сразу после Колумбии (52 балла). Первое место в рейтинге заняла Канада, вслед за которой с таким же количеством баллов следует Великобритания.

В оценке Open Data Barometer оценивается открытость данных по 15 составляющим. В их число, в частности, включена открытость данных о госбюджете, судебных актах, статистике преступлений, выборах и госконтрактах. Критериями оценки, помимо самого наличия данных в открытом доступе, является их регулярная обновляемость, доступность для машинного анализа, легкость поиска информации и так далее. Наивысшую оценку Россия получила по открытости данных о госбюджете и госконтрактах — 100 баллов из 100 возможных. Хуже всего организация оценила открытость детализированных данных о расходах правительства и регистрации компаний — пя​ть баллов. По уровню открытости данных о выборах Россия получила 65 баллов.

В России открытые данные по работе госструктур и статистике публикуются на едином Портале открытых данных. На этом же портале можно оформить запрос на получение информации от госорганов. Аналогичные ресурсы доступны и на региональном уровне — так, существует Портал открытых данных Москвы.