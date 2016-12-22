В статусе военных решили закрепить запрет на публикацию данных в соцсетях

Российских военных будут наказывать за публикации в интернете, содержащие фотографии, видео, геотеги и другую чувствительную для армии информацию. Законопроект, который представило Минобороны в прошлом году, внесен в Госдуму

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий запрет на публикацию военнослужащими данных о себе и сослуживцах в интернете, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности. Запрет должен быть принят в виде поправок в закон «О статусе военнослужащего».

В тексте поправок указано, что военнослужащим будет запрещено размещать в сети фото, видео, геотеги и иные данные, которые могут позволить раскрыть информацию о характере их службы, деятельности воинских частей и ведомственной принадлежности. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что к ответственности за нарушение запрета любой военнослужащий может быть привлечен решением своего командира. В отношении контрактников наказание также может подразумевать увольнение с военной службы.

В документе отмечается, что при разработке законопроекта «учитывался зарубежный опыт». «Анализ деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», — отмечают авторы законопроекта.

В мае 2017 года Минобороны разработало проект закона, согласно которому контрактники обязаны отчитываться о размещении персональных данных в интернете. В военном ведомстве приняли решение ввести дисциплинарную ответственность за отказ военнослужащих отчитываться о своей активности в Сети за последние три года. Осенью 2017 года был представлен проект нового закона, который подразумевал уже полный запрет на публикацию фотографий и иных данных, ставящих под угрозу конфиденциальную информацию.

Публикация военнослужащими данных в соцсетях неоднократно приводила к утечкам данных. Так, в 2014 году странички некоторых солдат во «ВКонтакте» позволили получить подтверждения присутствия российских военных на Украине.

Данные из соцсетей использовала и международная экспертно-журналистская группа B​​ellingcat, занимавшаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в небе над Украиной. Тогда фотографии, опубликованные военнослужащими, а также их геотеги позволили подтвердить российское происхождение комплекса «Бук», которым, по версии B​​ellingcat, был сбит лайнер.