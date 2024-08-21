Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что российские операторы связи подверглись DDoS-атаке, что и вызвало неполадки в работе сервисов. Операторы не сообщали о проблемах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбой в работе WhatsApp, Telegram и ряда других сервисов вызван DDoS-атакой на российских операторов связи, сообщил РБК представитель Роскомнадзора.

По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, отметил он.

Неполадки в работе мессенджеров, а также других сервисов, включая Steam и «Википедию», начали фиксироваться после 14:00 мск. В частности, Downradar зафиксировал жалобы на работу Skype, Github, Discord. Не работает сервис для отслеживания сбоев — сбой.рф, сайт выдает ошибку 503. По данным детектора сбоев Brand Analytics, пользователи жаловались на проблемы в работе VK, госуслуг, «Ростелекома».

При этом жалобы на работу Telegram поступали также из Казахстана и Финляндии.

Как убедились корреспонденты РБК, в зависимости от используемого оператора и типа связи сайты и сервисы могли открываться в одних версиях и не работать в других. Например, Telegram мог работать при подключении к мобильному интернету, но отключаться при переключении на домашний Wi-Fi.

Во время сбоя в работе мессенджеров и сервисов представитель «ВымпелКома» сказал РБК, что на сети оператора проблем нет, все работает в штатном режиме. Сеть «Ростелекома» работает штатно, сообщил РБК представитель компании. МТС отказалась от комментариев. РБК направил запрос в «МегаФон».

Последний сбой в работе Telegram произошел в ночь на 19 августа. Тогда пользователи также жаловались на неполадки в работе «Кинопоиска» и Viber.