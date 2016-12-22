На «Армии-2018» показали способный управлять дронами «Ночной охотник»

Холдинг «Вертолеты России» представил на форуме «Армия-2018» новейшие модификации своих машин, в том числе и обновленную версию Ми-28НЭ «Ночной охотник»

Ми-28НЭ (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

На военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке холдинг «Вертолеты России» показал модифицированные ударные российские вертолеты, сообщили РБК в пресс-службе компании. Широкой публике были представлены Ми-28НЭ, Ми-35М и Ми-35П.

Модернизированный Ми-28НЭ «Ночной охотник» впервые представлен в обновленном техническом облике, при этом в первую очередь улучшения коснулись состава вооружения вертолета. В частности, Ми-28НЭ теперь оснащен противотанковой управляемой ракетой «Хризантема-М», способной уничтожать бронированные цели на расстоянии до 10 км. Кроме того, ударный вертолет вооружили управляемыми ракетами «Атака» с лазерной системой наведения и «научили» использовать авиабомбы весом до 500 кг.

В «Вертолетах России» особо отметили, что новый Ми-28НЭ получил возможность взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и управлять ими дистанционно — для этого вертолет оснащен специальными средствами связи.

На форуме появились и модернизированные Ми-35М и Ми-35П. Это версии вертолета Ми-35, который, в свою очередь, создавался как экспортная модификация советского Ми-24. «Вертолеты отличает существенно обновленный состав бортового радиоэлектронного оборудования и новое боевое оснащение», — рассказали в холдинге. Так, на Ми-35М возможна установка бортового комплекса обороны «Президент-С» с лазерной станцией подавления тепловых головок самонаведения ракет ПЗРК.

Как отметил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, вертолеты будут поставлены в серийное производство сразу после того, как эффективность произведенных модификаций будет доказана в ходе испытаний. «Вертолеты типа Ми-24/35 — одни из самых воюющих в мире, история их боевого примирения насчитывает более 30 войн и военных конфликтов. Такой богатый опыт позволил нам довести эту платформу до совершенства, и сейчас мы ведем планомерную работу по ее оснащению новейшим вооружением и бортовым оборудованием», — заявил Богинский.

«Многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-24 (экспортная версия — Ми-35) стал первым отечественным вертолетом, специально предназначенным для боевых действий. Его конструкция оказалась настолько удачной, что сейчас он является одной из самых востребованных машин на мировом рынке, ее высокая эффективность многократно доказана в условиях боевых действий. Мы ожидаем, что новые модификации вертолета с улучшенными боевыми возможностями будут пользоваться повышенным спросом у заказчиков во многих странах мира», — оценил перспективы новых вертолетов индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» и экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

В мае 2018 года Владимир Путин оценил число авиатехники, которая должна поступить на вооружение российской армии в 2018 году, в 160 единиц. В числе поступлений будут новейшие истребители Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52.

В ноябре 2017 года экс-главком ВКС Виктор Бондарев рассказал, что военная кампания в Сирии показала недостатки бортовой электроники Ми-28, которая ослепляла пилотов. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит... Когда безоблачно, все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами», — рассказал он. Позднее глава «Вертолетов России» Андрей Богинский в интервью РБК заявил, что выявленные недостатки были устранены.