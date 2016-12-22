СМИ назвали обновленную оценку затрат на цифровую экономику

Бóльшая часть этой суммы согласно проекту уйдет на создание информационной инфраструктуры. РБК ранее выяснил, что Минкомсвязь предлагала потратить на программу 3,5 трлн руб.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бюджет национальной программы «Цифровая экономика», рассчитанной на 2019–2024 годы, может составить 1,2 трлн руб. Такие оценки, как стало известно газете «Ведомости», содержались в материалах к совещанию у российского замминистра финансов Андрея Иванова, которое состоялось на прошлой неделе. Подлинность этого документа изданию подтвердили участник совещания и чиновник финансово-экономического блока.

При этом первый собеседник газеты уточнил, что этот проект промежуточный (деньги в нем предусмотрены только на 2019–2021 годы). После согласования с Минфином цифры, как указал источник издания, могут существенно измениться. Однако второй собеседник «Ведомостей» с этой точкой зрения не согласился: порядки величин правиться не будут.​

Как рассказал РБК источник, близкий к одному из участников рынка, судя по последней версии паспорта «Цифровой экономики», отраслевые направления (такие, как здравоохранение, транспорт, строительство) в национальную программу не попали: «Поэтому бюджет программы действительно будет меньше, в районе 1,1 трлн руб. Все остальные цифровые проекты и финансирование на них должны войти, скорее всего, в отраслевые программы».

В целом вся сумма, как поясняет газета, должна быть распределена между шестью направлениями цифровой экономики. Бóльшая часть согласно документу будет потрачена на создание информационной инфраструктуры (развитие сетей связи и дата-центров, внедрение платформ работы с данными и др.). На это в материалах к совещанию у Иванова отводится 627,9 млрд руб. Еще в 233,1 млрд руб. обойдется цифровое госуправление (ИT-технологии для госслужбы и контрольно-надзорной деятельности). Кадры для цифровой экономики (совершенствование системы образования, создание системы мотивации по освоению цифровых навыков) потребуют 138,9 млрд руб. Еще 125,3 млрд руб. согласно документу будет необходимо для направления «цифровые технологии» (создают новые рынки или радикально меняют старые: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии).

На информационную безопасность в документе отведено 18 млрд руб., нормативное регулирование (правовой режим для создания и работы новых технологий) будет стоить правительству 1,5 млрд руб.

Сейчас, как уточнил в беседе с «Ведомостями» представитель Минэкономразвития, финансирование программы обсуждается. Остальных деталей этих переговоров он не привел. Ранее российский вице-премьер Максим Акимов, как напоминает издание, заявлял, что программа цифровой экономики за пять лет может потребовать примерно 1 трлн руб.

Это в несколько раз меньше, чем сумма, заложенная в проект документа, который Минкомсвязь должна была внести в правительство 15 августа (копия есть в распоряжении РБК). Согласно этому документу ведомство предлагало потратить на нацпрограмму до 2024 года более 3,5 трлн руб. Один из разработчиков цифровой экономики тогда пояснял РБК, что подобный​ расчет бюджета был сделан в июне и к моменту внесения финальной версии документа в правительство он может быть скорректирован.