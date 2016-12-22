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Затраты на программу развития цифровой экономики оценили в триллионы
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Затраты на программу развития цифровой экономики оценили в триллионы
Технологии и медиа, 00:00
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Затраты на программу развития цифровой экономики оценили в триллионы
Предварительный бюджет национальной программы «Цифровая экономика» превышает 3,5 трлн руб. Больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию государственных услуг и здравоохранение

Бюджет национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» до 2024 года может превысить 3,5 трлн руб., следует из проекта документа, который Минкомсвязь должна внести в правительство 15 августа (копия есть у РБК).

Минкомсвязь отвечает за реализацию нацпрограммы, кроме нее в работе также участвуют Минэкономразвития, Минздрав, Минтранс и ряд других ведомств, а также АНО «Цифровая экономика» (среди его учредителей — правительство России, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Яндекс» и др.). Курирует нацпрограмму вице-премьер Максим Акимов.

Как рассказал РБК один из разработчиков нацпрограммы, расчет бюджета был сделан в июне 2018 года и может быть скорректирован к моменту внесения финальной версии документа в правительство. Указанная сумма, по его словам, может как увеличиться, так и сократиться.

По указу президента России Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября. Документ будет создаваться на основе одноименной программы, утвержденной правительством в июле 2017 года. Она имела пять направлений, бюджет которых в 2018–2020 годах должен был составить более 500 млрд руб. В процессе преобразования программы в нацпрограмму направления станут федеральными проектами, их количество должно увеличиться. ​В начале июля Минкомсвязь внесла в правительство предварительную версию нацпрограммы, говорил глава министерства Константин Носков. Однако ее бюджет он не озвучивал.

​Представитель Максима Акимова — Алия Самигуллина отказалась комментировать размер бюджета нацпрограммы, заявив, что работа над ней еще не завершена. Представитель пресс-службы Минэкономразвития отметил, что ведомства, ответственные за реализацию нацпрограммы, представили в Минкомсвязь свои расчеты, на основании которых был составлен ее предварительный бюджет. Суммы он также комментировать не стал. Представитель пресс-службы Минкомсвязи не ответил на вопросы РБК.​

Сколько стоит «цифра»

До сих пор наиболее «дорогим» направлением программы считалась «Информационная инфраструктура», в рамках которого планируется создать глобальную спутниковую систему для покрытия всей планеты беспроводным доступом в интернет, а также развивать сети мобильной связи пятого поколения (5G) и интернет вещей. На это направление изначально планировалось потратить 436,6 млрд руб. в 2018–2020 годах. Исходя из имеющегося у РБК документа, федеральный проект «Информационная инфраструктура» обойдется вдвое дороже — в 993 млрд руб. Значительную часть этой суммы — 688 млрд руб. — нужно будет привлечь из федерального бюджета.

Чуть меньше (621 млрд руб.) планируют выделить на реализацию федерального проекта «Цифровое государство» (впоследствии будет переименован в «Цифровое государственное управление»; перевод госуслуг и госуправления в цифровой формат). Это направление должно полностью финансироваться из госбюджета.

Еще 465 млрд руб. потребуется на федеральный проект «Экосистема поддержки цифровых проектов» (создание системы финансовой поддержки разработчиков цифровых технологий), 195 млрд руб. — на «Цифровые технологии и проекты» (развитие искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и других технологий, которые будут использоваться во всех направлениях программы), 134 млрд руб. — на «Кадры для цифровой экономики», 25 млрд руб. — на «Информационную безопасность», чуть менее 1 млрд руб. — на доработку нормативной базы для развития цифровой экономики.

Документ предполагает, что в нацпрограмме появится еще восемь федеральных проектов, предложения по которым уже сформированы профильными ведомствами. Речь идет о «Цифровом здравоохранении», «Цифровой промышленности», «Цифровом сельском хозяйстве», «Цифровом строительстве», «Цифровом городе», «Цифровом транспорте и логистике», «Цифровой энергетике», «Цифровом образовании». Общий бюджет по ним может достичь 1,1 трлн руб.

Авторы: Александра Посыпкина, Евгения Баленко.
Теги: цифровая экономика , Бюджет , Правительство , Минкомсвязь
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