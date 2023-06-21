Последствием событий 2022 года стал выход из программы реновации в Москве иностранных архитектурных бюро, рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов. Но объемы строительства в Москве не упали, несмотря на санкции

Сергей Кузнецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Планы градостроительного развития Москвы в 2022 году, несмотря на общее влияние геополитики на российскую экономику, не претерпели существенной корректировки и изменения в них из-за западных санкций после начала специальной военной операции на Украине не вносились, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Всегда велик соблазн сказать: «Вы знаете, ситуация изменилась, произошел форс-мажор, стало тяжело, давайте будем делать попроще и похуже, — объясняет главный архитектор Москвы. — На это есть жесткая позиция мэра Сергея Собянина. У нас нет задачи застроить всю Москву нашим поколением. У нас нет задачи строить мусорную архитектуру. Мы будем создавать только качественные объекты. Если вы можете делать хорошо, добро пожаловать, если не можете, значит, не делаем. Это наша актуальная стратегия».

О развитии Москвы, реализации программы реновации, уходе иностранных партнеров и архитектуре будущего — в интервью Сергея Кузнецова РБК.

«Одна из главных угроз любого мегаполиса — расползание»

Несмотря на опасения строителей и архитекторов в связи с рисками сокращения спроса, объемы строительства не упали, констатирует Кузнецов. Пересмотры планов хоть и проходят, но в рамках «обычной жизни большого города».

К вопросам отмен определенных городских проектов или переноса сроков их сдачи Кузнецов призывает относиться не как к форс-мажору, а как к объективной норме градостроительной политики. Из идей, реализация которых пока под вопросом, главный архитектор Москвы вспоминает «Экспо-2030». «Это могла бы быть довольно крутая штука, — утверждает он. — Но по объективным причинам пока она отложена на неопределенный срок».

Большее внимание столичные власти сейчас направляют на обеспечение удобства городского пространства, а не на разовые проекты, продолжает Кузнецов:

«Москва — большой город со всеми вытекающими. Традиционно есть сложная транспортная ситуация, потому что все еще много людей ездят на работу из периферии в центр, а по вечерам возвращаются обратно. Одна из главных угроз для мегаполисов — это так называемое расползание. От этой проблемы страдают, например, американские города».

Сергей Кузнецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

С точки зрения стратегии для города лучше, когда человек добирается на работу в Москву не из области, а из какой-то срединной части города, объясняет Кузнецов. В этом плане значительную роль играет программа реновации. «Если население сконцентрируется в районах, где уже есть инженерные сети, метрополитен, социальная инфраструктура, а эти районы находятся традиционно все-таки ближе к центру, чем условные Коммунарка, Некрасовка или Зеленоград, то город станет более сбалансированным, а нагрузка на транспорт уменьшится», — отмечает собеседник РБК.

Об эгоизме локального патриотизма «У нас была идея сделать в Строгино парковую зону на месте пока не оформленного берега Москвы-реки, — вспоминает Кузнецов. — Но местные жители дали понять, что не хотят, чтобы эта территория стала точкой притяжения. Людям нравится, что в городе есть какие-то масштабные локации для отдыха и досуга вроде ВДНХ, «Лужников» или «Зарядья», но сложно свыкнуться с мыслью, что такие места появятся рядом с домом, ведь это означает приток людей из соседних районов. «В этом заключается противоречие. Локальный патриотизм, любовь к своему округу — это очень хорошее чувство. Но важно не превращать его в посыл «я не хочу, чтобы сюда кто-то приходил, пусть это будет тихая заводь». Мы сталкиваемся с отсутствием понимания, что в городе «все места общие», довольно часто. Необходимо тщательно и с примерами показывать и объяснять людям, какую выгоду они получат, если рядом появится благоустроенная общественная территория».

«Возможность глобальной рекламы проектов ограничена»

Несмотря на текущую экономическую и геополитическую ситуацию, программа реновации существенных корректировок за прошедший год не претерпела, констатирует Кузнецов. Обозначенные на старте проекта сроки в пределах 15 лет, по оценке главного архитектора города, вероятнее всего, удастся соблюсти. Сохраняются и планы финансирования: «Программа подразумевает строительство большего количества жилья, чем сносится, и нам важно не залезать в карман налогоплательщиков, чтобы условия жизни одних не повышать за счет других. Самофинансирование, привлечение фондов — важная часть программы».

Единственным последствием событий 2022 года для программы реновации стал выход из нее иностранных застройщиков и архитектурных бюро, утверждает Кузнецов: «Программа реализуется в быстром темпе, поэтому ждать возвращения иностранцев не имеет смысла, наши архитектурные бюро работают на очень высоком уровне».

Что такое «реновация» и кто из иностранцев в ней участвовал Программа реновации в Москве была запущена правительством в августе 2017 года. Ее цель — обновить жилищный фонд. В программу включены дома первого периода индустриального домостроения, возведенные по типовым проектам в период с 1957 по 1968 год, и аналогичные им по характеристикам — всего более 5 тыс. жилых домов. В результате реализации программы около 1 млн москвичей «из ветхих пятиэтажек переедут в качественные современные дома», указано на сайте Фонда реновации. Срок реализации программы — до 2032 года. Проекты домов, которые будут построены по программе реновации, власти Москвы отбирали с помощью международного конкурса, к участию в котором были приглашены российские и зарубежные архитекторы. Среди финалистов конкурса, итоги которого были подведены в июне 2021 года, были, в частности, британские бюро Zaha Hadid Architects, Tony Fretton Architects и LDA Design, французское PETITDIDIERPRIOUX Architects. После начала специальной военной операции на Украине бюро Zaha Hadid Architects, которое предлагало проект реновации жилых кварталов в Ломоносовском районе Москвы, одним из первых отказалось от работы в России.

Тем не менее «организационной проблемы» в уходе иностранных партнеров Кузнецов не видит. Сейчас Москва в основном опирается на собственный ресурс. Потенциально возможна переориентация и на новые рынки, допускает главный архитектор столицы. Однако предсказать развитие ситуации по этому направлению сложно. «Для архитекторов имидж принимающей стороны крайней важен, — объясняет Кузнецов. — Все-таки это люди творческого плана, для них вопрос репутации, рекламы и продвижения важнее, чем, например, гонорар. Очевидно, что возможность глобальной рекламы проектов, реализованных в Москве, для многих будет ограничена. И если они оценят, что работа здесь им невыгодна с точки зрения работы глобальной, они сюда не придут».

«Мой дом тоже участвует в реновации»

В своей работе Кузнецов руководствуется принципом «делать город для себя». «Я активно пользуюсь московским метро и искренне считаю, что у нас одна из самых удобных сетей в мире, — перечисляет Кузнецов. — Я очень часто бегаю по набережной в «Лужниках», бываю в «Зарядье». А мой дом — панельная пятиэтажка на Волгоградском проспекте, в которой я вырос, — участвует в [программе] реновации. И для меня важно, чтобы все, что мы делаем, было удобно каждому жителю, в том числе и мне».

Сергей Кузнецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Предметом для гордости Кузнецов называет отсутствие в Москве «очевидных фавел, трущоб и мусорного формата жилья», которые часто являются «язвой» многих мировых мегаполисов. Кроме того, главный архитектор Москвы, по его собственным словам, «с большой энергией и воодушевлением» занимается проектом беговых маршрутов. «Я хотел бы, чтобы город был более приспособлен к всесезонным занятиям спортом, — объясняет Кузнецов. — Даже то, что уже сделано в этом направлении, вызвало рост сообщества с единиц до 500 тыс. активно вовлеченных в спорт человек. Гиподинамия — главный драйвер низкого качества жизни и «близкой могилы» горожанина. Поэтому борьба с ней — это наша задача номер один».

Сергей Кузнецов — о малометражном жилье: «Если рынок это потребляет, значит, строительство таких квартир оправданно». — о рисках «вечной стройки»: «С точки зрения строительства мир идет по пути одноразового, временного формата. Тема замены в городе одного на другое постоянно набирает обороты. Многое будет трансформироваться, сноситься и перестраиваться. Это часть жизни и часть нормы для мегаполиса». — о новых городских объектах: «Когда в Венеции строится что-то новое, это событие десятилетия. Потому что этот город сложился в более ранний период. Это музей под открытым небом, а не город для экономики, в отличие от Москвы».

«Лужники» как проект уже сложились»

Одним из главных кластеров активного образа жизни в Москве за последние годы стали «Лужники», отмечает Кузнецов. На финальной стадии находится теннисный комплекс. Развернута работа над медиацентром Никиты Михалкова, который будет реализован на горизонте двух-трех лет, — проект курировала голландская компания MVRDV, а сейчас над ним работает проектное бюро APEX.

«Остались точечные вещи, которые будут доделываться в ближайшее время, но это уже эпизоды, — считает Кузнецов. — «Лужники» как проект, конечно же, уже сложились. И основная его идея — сделать это место массовым для любителей спорта. Уже сейчас там регулярно занимаются порядка 4 млн человек в год. Этот проект показал, насколько подобные локации востребованы. И наш следующий шаг — делать такие локации в формате «рядом с домом». Для реализации этой идеи Москва будет инвестировать в программу развития набережных Москвы-реки и Яузы, добавляет главный архитектор столицы.

В рамках плана идет и работа над реконструкцией «Олимпийского», отмечает Кузнецов. Даже с учетом сокращения сферы развлечений и международного спорта, на которые был ориентирован проект, план потенциального применения этого объекта остается прежним. «Это был объект еще советской инфраструктуры, который строился к Олимпийским играм 1980 года, — объясняет Кузнецов. — И морально, и конструктивно, и эксплуатационно он очень устарел. Да, там проводили время от времени какие-то концерты, но глобально стадион висел на городе как серьезный, регулярно генерирующий убыток объект. Сейчас же инвестор делает из него коммерческую вещь, которая будет насыщена и торговой функцией, и общественный питанием, и разнообразными развлечениями на регулярной основе. При этом там останутся и залы, и бассейн, и возможность проводить концерты». Сроки сдачи «Олимпийского» Кузнецов не уточнил.

Как реконструировали «Лужники» Центральный стадион имени Ленина (с 1992 года — стадион «Лужники») открылся в июле 1956 года. «Лужники» — самый крупный стадион в России, на его территории расположено более 80 объектов: большая и малая спортивные арены, Дворец спорта, аквакомплекс, ледовый дворец, спортивный городок, спортивные центры и другие сооружения. За время существования комплекс не раз перестраивали. В 2017 году завершилась самая масштабная за всю историю реконструкция «Лужников» накануне проведения чемпионата мира по футболу в России. Концепцию реконструкции стадиона власти Москвы согласовывали с Международной федерацией футбола (ФИФА). Спортивная арена не соответствовала ряду требований ФИФА по численности, безопасности и комфорту, специалисты предлагали снести стадион и на его месте построить новый. Снос «Лужников» с финансовой точки зрения был наиболее выгодным вариантом, но власти Москвы приняли решение сохранить исторический облик здания. В 2018 году в «Лужниках» прошли церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал ЧМ по футболу. Всего на территории олимпийского комплекса «Лужники» с 2014 года было построено и реконструировано 22 объекта. В 2023 году на территории комплекса планируется завершить реконструкцию спортивной арены «Дружба».

«Никто не строил дома со словами «давайте сделаем в сталинском стиле»

Создать самобытный, узнаваемый и интересный городской слой, пытаясь подражать уже существующим стилям и решениям, невозможно, считает Кузнецов. «Если бы мы сейчас начали делать что-то в стиле московского модерна, вряд ли бы мы создали шедевры этого стиля, — объясняет он. — Федора Шехтеля (один из крупнейших архитекторов рубежа XIX—XX веков. — РБК) сегодня уже не переплюнуть. На мой взгляд, важно придумать что-то кардинально новое, потому что только новое становится знаком эпохи и узнаваемым символом чего бы то ни было. Вспомните хотя бы Эйфелеву башню: когда она строилась, никто не считал ее идентичной для Парижа. А сейчас это символ всей Франции».

Сергей Кузнецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

С тем, как будет называться современный архитектурный стиль Москвы, определяться предстоит уже будущему поколению, утверждает Кузнецов. «Когда был Сталин, никто не строил дома с мыслью: «Давайте сделаем что-нибудь в сталинском стиле», — объясняет Кузнецов. — Пройдем еще дальше во времени: ни Кремль, ни Успенский собор Аристотеля Фиораванти в момент создания никакой идентичности не несли. Никто не говорил: «Давайте построим собор Василия Блаженного в стиле Москвы». Наоборот, тогда пытались сделать нечто новое. Именно вот так рождается стиль, через поиск».

Благодаря подобному стремлению создать нечто кардинально новое появились такие современные городские локации, как парящий мост в «Зарядье» или Центр художественной гимнастики в форме волны или гимнастической ленты, отмечает Кузнецов. Еще один подход — новое прочтение уже существующих локаций. В качестве примера главный архитектор Москвы приводит реконструкцию ГЭС-2: на месте бывшей электростанции сейчас существует дом культуры.

Кузнецов — об архитектуре будущего: «Архитектура будущего — это просто самые удачные объекты архитектуры уже настоящего. Колокольня Ивана Великого для современников и была архитектурой будущего. Все, что сделано максимально интересно, ярко, необычно и классно, то, что потомкам захотелось сохранить, и есть архитектура будущего. Такая архитектура сегодня как раз несет в себе черты выхода за рамки архитектуры привычного — четыре стены и крыша, говоря простым языком. Поэтому, как правило, у таких объектов есть находки из неархитектурного мира, неархитектурного дизайна. Такие объекты требуют новых инженерных решений. Мы видим максимальную взаимную интеграцию всего».

«В Москве всегда было место свободе и бунтарству»

Большие перспективы в городе имеет уличное искусство, отмечает Кузнецов: власти со своей стороны готовы его поддерживать. Одним из крупнейших проектов в этом направлении является уличная галерея «Нетстен», реализуемая на протяжении уже трех лет совместными силами Москомархитектуры и центром современного искусства «Винзавод» в рамках биеннале «АртМосСфера». «Арт наносится на стену, которая располагается вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала, — объясняет Кузнецов. — Это основная артерия, которая ведет к творческим кластерам, вдоль стены ежедневно проходят тысячи человек. Органическое свойство проекта — его изменчивость и свежесть. Выставки сменяют друг друга раз в полгода. На мой взгляд, в Москве должно быть больше уличного искусства, это добавит мегаполису яркости и сделает его более позитивным и дружелюбным».

Сергей Кузнецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кто и как регулирует московский стрит-арт Граффити на стенах жилых зданий в Москве регулируются специальным постановлением столичного правительства от 2019 года. По правилам изображения необходимо согласовывать с городскими властями. В требованиях указано, что допускается только нанесение на стены «изображений, популяризирующих выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, искусство», а рисунки на другие темы запрещены, если иное не предусмотрено постановлением правительства. Граффити в Москве могут появляться как результат крупных акций или городских конкурсов. В пользу появления стрит-арта на улицах столицы в 2020 году высказывалась, например, депутат Мосгордумы Мария Киселева. А в 2021-м заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что власти согласовали появление более сотни граффити, «в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры». Но, несмотря на поддержку властей, за прошедшие годы в СМИ неоднократно появлялась информация об уничтожении знаменитых городских граффити. Так, в 2020 году в Нагорном районе столицы сотрудники коммунальных служб закрасили изображение Юрия Гагарина и собак-космонавтов Белки и Стрелки, которое было создано в честь 50-летия первого полета человека в космос. В 2021 году было уничтожено граффити с Иваном Тургеневым, нарисованное на стене дома 37/7 по улице Остоженка к 200-летию писателя.

«У нас много планов и амбиций по масштабированию уличного искусства в городе, — отмечает Кузнецов. — Это своеобразная специя для городской среды. В Москве всегда было место определенной свободе, бунтарству. Надеюсь, в ходе биеннале мы получим важных сторонников этого направления, не только широкую публику, но и городских чиновников. Мы готовы подбирать места и поддерживать авторские проекты, благодаря чему будет получаться больше хорошего, качественного, сделанного в сотрудничестве с городом искусства. Подобное исполнение может абсолютно мертвую и скучную стену сделать городским событием. Мы за такой подход».