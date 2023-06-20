У Восточного вокзала Москвы к 2025 году появится второй терминал

Рендер второй очереди Восточного вокзала (Фото: Москомархитектура)

В течение двух лет у самого «молодого» из десяти вокзалов Москвы — Восточного — появится второй терминал, интегрированный с расположенной поблизости станцией метро «Черкизовская» Сокольнической линии. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Восточный вокзал был открыт в мае 2021 года и делит пути с Малым кольцом МЖД, по которому сейчас проходит МЦК, кольцевой маршрут городской электрички. Он обеспечивает сообщение столицы с рядом городов Поволжья, Северного Кавказа и Севера России, разгружая тем самым Курский вокзал.

Строительство второго терминала превратит район в масштабный транспортно-пересадочный узел. «В ближайшем будущем территория вокруг вокзала будет активно развиваться, что приведет к увеличению количества пассажиров, которые будут пользоваться вокзалом для транзита. Поэтому вторая очередь вокзала так важна для города», — подчеркнула глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Второй терминал Восточного вокзала будет связан переходом как со станцией метро «Черкизовская», так и с активно застраиваемой сейчас территорией в районе Амурской улицы. Кроме того, в рамках благоустройства района планируется продлить проходящий вдоль железнодорожных путей Окружной проезд на север до пересечения с Открытым шоссе. Это позволит, в частности, улучшить связность районов Богородское и Гольяново.